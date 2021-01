Gli sviluppatori stanno lavorando sodo ad una nuova funzione “Leggi più tardi” su WhatsApp. Per quanto sull’app di messaggistica si sia abbattuta una vera e propria tempesta di critiche dopo il rilascio dei nuovi termini di utilizzo e sulla privacy, l’implementazione di novità che la riguardano da vicino continua. Grazie al solito ben informato WABetaInfo apprendiamo dunque che ben presto gli utenti avranno un nuovo strumento di gestione delle chat.

Attualmente, se una chat di gruppo o privata ci disturba più di altre è possibile silenziarla e dunque non ricever più le notifiche ad ogni invio di un nuovo messaggio. La nuova funzione “Leggi più tardi ” su WhatsApp prenderebbe spunto dallo stesso tipo di esigenza. Come naturale evoluzione delle chat archiviate, anche la nuova opzione permetterà di non essere più infastiditi da conversazioni alle quali non si da la giusta importanza. Allo stesso tempo, però, in qualsiasi momento si potrà cambiare idea e dunque continuarne a consultare contenuti, come ottenere gli alert per gli avvisi.

Al momento di questa pubblicazione, la novità per il servizio di messaggistica è comparsa nella versione beta Android 2.21.2.2 presente sul Play Store per i tester pubblici. Il comando Leggi più tardi per mandare nel limbo le conversazioni apparirà nella schermata di utilizzo principale dell’applicazione, al di sopra dell’elenco di tutte le chat avviate. Di certo, per mandare a nanna ciò che da fastidio, bisognerà semplicemente procedere con una selezione e poi con la relativa opzione.

Oltre che per Android l’ultima funzione ha fatto la sua apparizione anche per gli iPhone, sempre per la versione beta del servizio, nella sua 2.20.130.16. Che si tratti di dispositivo con sistema operativo di Google o di Apple si potrà in ogni caso fare un po’ di ordine nelle proprie conversazioni e magari evitare fastidiose perdite di tempo. Il rilascio definitivo dell’opzione potrebbe giungere già nelle prossime settimane.