Dopo la fine di House of Cards e lo strano esperimento The Politician, Netflix torna a produrre un originale political drama con Borgen 4: si tratta della nuova stagione della serie danese creata da Danmarks Radio nel 2010 e poi sospesa dopo tre stagioni.

Lo scorso anno l’emittente ha firmato un accordo con Netflix per realizzare Borgen 4, le cui riprese sono già in corso con il cast originale riconfermato, a partire da Sidse Babett Knudsen (Birgitte Nyborg) e Birgitte Hjort Sørensen (Katrine Fønsmark). Il produttore Adam Price è tornato di nuovo a capo del progetto per realizzare otto nuovi episodi di questo political drama in stile Scandal che racconta le vicende di una donna, leader di un piccolo partito, diventata inaspettatamente premier della Danimarca.

La collaborazione tra l’emittente e Netflix prevede che Borgen 4 venga trasmessa in anteprima sulla televisione danese, per poi passare al catalogo della piattaforma. Considerando che le riprese sono attualmente in corso, la nuova stagione dovrebbe debuttare su Netflix non prima del 2022. Nel frattempo, in seguito all’accordo per il rinnovo di Borgen 4 con Danmarks Radio, Netflix ha acquisito nel suo catalogo le prime tre stagioni, per permettere agli utenti di tutto il mondo di recuperarla in vista della nuova stagione appena entrata in produzione.

Accanto alla protagonista della serie Sidse Babett Knudsen, in Borgen 4 tornano i volti delle prime tre stagioni a cui se ne aggiungeranno di nuovi: sono confermati Søren Malling (Torben Friis), Signe Egholm Olsen (Anne Sophie Lindenkrone), Lars Mikkelsen (Søren Ravn), Mikael Birkkjær (Philip Christensen), Lisbeth Wulff (Pia Munk), Laura Allen Müller Smith (Nadia Barazani), Lars Knutzon (Bent Sejrø), Peter Mygind (Michael Laugesen), Jens Albinus (Jon Berthelsen), Morten Kirkskov (Niels Erik Lund), Gitte Christensen (Kirsten Sejrø), Freja Riemann (Laura Nyborg) Christensen), Angunnguaq Larsen (Jens Enok Berthelsen) e Kasper Lange (Dan Vestergaard).

La protagonista della serie ha annunciato l’inizio delle riprese di Borgen 4 con una foto su Instagram, in cui dichiara di avere “aspettative molto alte” per questo ritorno in tv: “Finalmente è arrivato il momento di far ricominciare Borgen. Sto per esplodere. Non vedo l’ora di incontrare tutti i nuovi personaggi, persone davanti e dietro le telecamere e di rivederci con i personaggi delle stagioni precedenti“.

Per quanto riguarda la trama di Borgen 4, ripartirà dalla frenetica vita politica della prima presidente donna della Danimarca Brigitte Nyborg, alle prese con le logiche feroci della politica e con le necessità di conciliare l’impegno pubblico con la sua vita familiare.