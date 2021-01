Per quanto molto apprezzato e pure in continua mutazione, Windows 10 è stato pure ampiamente criticato per i tanti bug presenti. E che negli ultimi mesi si sono andati ad alternare sui nostri schermi tra evidenti criticità e tempestivi fix da parte dei tecnici di “mamma” Microsoft. Non dovrebbe allora stupire che in data odierna, 15 gennaio 2021, sia emerso un nuovo e assai particolare “baco” per l’OS proprietario del colosso di Redmond.

Più nello specifico, stando a quanto si legge sulle pagine del portale The Verge – potete verificare anche voi in prima persona collegandovi subito a questo indirizzo -, il nuovo bug di Windows 10 – a quanto pare precedentemente sottovalutato dai vertici della “grande M” – va ad intaccare il disco rigido addirittura guardando semplicemente un’icona. La scoperta è stata fatta dall’utente e security researcher Jonas L, che ha riportato le prove sul suo account Twitter:

NTFS VULNERABILITY CRITICALITY UNDERESTIMATED

–

There is a specially nasty vulnerability in NTFS right now.

Triggerable by opening special crafted name in any folder anywhere.'

The vulnerability will instant pop up complaining about yuor harddrive is corrupted when path is opened pic.twitter.com/E0YqHQ369N — Jonas L (@jonasLyk) January 9, 2021

Secondo quanto riferisce Jonas, un potenziale hacker potrebbe nascondere una pericolosa linea di codice malevola all’interno di un file zip, una cartella o anche un semplice collegamento di Windows 10. L’utente, per cadere nella trappola, non deve fare altro che estrarre il file o guardare la cartella che contiene il collegamento dannoso per attivare automaticamente ed involontariamente il processo che porta al danneggiamento del disco rigido. Come capirete, l’allarme è divenuto subito virale sul web tra forum di appassionati e social network, con altri analisti a mettere in guardia la compagnia a stelle e strisce. Non solo, con altre ricerche, si è arrivati a scoprire che la vulnerabilità si attiva anche quando si incolla una stringa malevola nella barra degli indirizzi di un browser, come Edge o Chrome ad esempio. La risposta di Microsoft non si è fatta attendere, sempre ai microfoni di The Verge: