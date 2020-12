Microsoft Edge è un browser che continua a stupire, non a caso “abbracciato” da sempre più utenti fin dai tempi del suo debutto – per altro piuttosto recente. La piattaforma del colosso di Redmond non è infatti solo leggera e assai più scattante rispetto al vetusto Internet Explorer, ma è pure ricca di funzioni particolarmente utili, tanto per un uso professionale quanto per quello squisitamente personale.

Microsoft è solita poi aggiornare Edge a colpi di feature inedite. In alcuni casi addirittura assenti da molto browser della concorrenza, sulla piazza ben prima di quello Microsoft. Lo stesso è avvenuto proprio nelle ultime ore, con un nuovo update che farà strada ad una funzione tanto desiderata quanto potenzialmente esclusiva. E che ora andremo ad analizzare insieme grazie alle fonti apparse in giornata.

Come si legge sulle pagine del portale Windows Latest, la nuova feature di Microsoft Edge – già presentata a stampa e pubblico lo scorso mese di maggio – permetterà di selezionare una parte del testo presente in una pagina Web aperta ed eseguire una ricerca su Bing al riguardo nella stessa scheda, tramite una barra laterale inedita che appare sul lato destro del browser con tutti i link e le schede di altri siti. Non solo, l’opzione “Cerca nel Web” non viene sostituita o rimossa, il che significa che Microsoft consentirà comunque agli utenti di aprire la parola chiave separatamente in una nuova scheda, mantenendo questa nota voce nella barra laterale.

Allo stato attuale, informa la “grande M”, tutti coloro che possiedono Microsoft Edge versione 87.0.664.5 o successiva potranno utilizzare questa funzionalità, in fase di lancio e graduale roll out nel corso di questa settimana. Cosa ne pensate di questa possibilità – offerta anche su Chrome per dispositivi Android? Credete si rivelerà una preziosa alleata belle vostre ricerche in rete tramite il browser Edge? Ditecelo più sotto nello spazio dedicato ai commenti.