Non si arrestano le novità per Windows 10, ultimo sistema operativo di Microsoft divenuto in breve tempo diffusissimo e piuttosto apprezzato dall’utenza. Nonostante alcune criticità e bug dovuti agli update cumulativi, il colosso di Redmond continua a rilasciare aggiornamenti per migliorare l’esperienza e le feature dell’OS proprietario.

Lo stesso accadrà a breve, con Microsoft ad aver annunciato di recente di essere al lavoro su una nuova barra delle applicazioni per Windows 10, che andrà a debuttare successivamente sui dispositivi di tutto il mondo che utilizzano questo sistema operativo, con l’obiettivo finale di rendere il tutto più flessibile, fruibile e dinamico. A spiegarne le caratteristiche è la stessa compagnia americana dopo aver rilasciato l’update sul Dev Channel, e come illustrato sulle pagine del portale Windows Latest. Prima di tutto, sappiamo che nella nuova barra delle applicazioni sarà introdotta una funzione chiamata “Notizie ed interessi”, che verrà integrata sullo schermo alla sinistra dell’orologio. In soldoni, si tratta di un vero e proprio feed di notizie provenienti da MSN: sarà necessario cliccarci sopra per leggere tutte le news principali e consultare il meteo, senza dimenticare le quotazioni in borsa, le informazioni sul traffico e gli ultimi risultati sportivi.

Non solo, nell’ultima build presente sul Dev Channel Microsoft ha ampliato ulteriormente il tutto con un nuovo riquadro dedicato alle previsioni meteorologiche a cui si potrà accedere o attraverso la barra delle applicazioni, o nel riquadro che si apre quando si fa clic su di essa. Non manca neppure un riquadro dedicato alla nuova scheda “Traffico”, che mostra gli avvisi sul traffico ed altre informazioni per la mobilità. Nel frattempo, in attesa di queste interessanti feature, vi ricordiamo che in queste ore Windows 10 ha ricevuto il Patch Tuesday di gennaio 2021, che come da tradizione porta con sé varie correzioni a bug e migliora la stabilità di sistema.