L’attesa per WandaVision su Disney+ sta per terminare. Venerdì 15 gennaio debutta la prima serie prodotta dai Marvel Studios sulla piattaforma della casa di Topolino. Dopo quasi due anni di assenza, i personaggi del MCU tornano sullo schermo per lanciare la Fase 4, e sarà proprio lo show con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany a inaugurare questo nuovo capitolo.

WandaVision unisce televisione classica e l’universo cinematografico Marvel vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate. A un certo punto iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

Prima di vedere WandaVision su Disney+ ripercorriamo la storia della futura Scarlet Witch e dell’androide attraverso i film dell’universo cinematografico Marvel.

Il debutto di Wanda Maximoff avviene nei titoli di coda di Capitan America: The Winter Soldier dove viene mostrata insieme a suo fratello Pietro. I due sono sottoposti a degli studi da parte dell’HYDRA: lei ha poteri telecinetici, telepatici e ipnotici e, lui una super velocità. Entrambi orfani, vengono inizialmente presentati come antagonisti dei Vendicatori in Avengers: Age of Ultron. Nutrono un odio nei confronti di Tony Stark, poiché i loro genitori sono morti a causa di ordigni prodotti dalla Stark Industries.

Tuttavia, in un secondo momento, dopo aver scoperto i piani malvagi di Ultron, intelligenza artificiale sviluppata da Stark e Banner come programma di difesa mondiale, Wanda e Pietro decidono di schierarsi dalla parte dei Vendicatori per impedire che Ultron porti a termine il suo piano di distruzione della razza umana.

Nello stesso film nasce anche il personaggio di Visione, creazione di Ultron che, dopo aver distrutto JARVIS, l’intelligenza artificiale di Tony Stark, mira a trasferire la sua mente in un nuovo corpo. I Vendicatori, però, riescono a recuperare il corpo. A quel punto, Tony Stark e Bruce Banner decidono di trasferire la coscienza di JARVIS – che in realtà si era nascosto su Internet per sfuggire a Ultron – nel nuovo corpo sintetico. Lo scontro è inevitabile tra i Vendicatori, Ultron e i suoi cloni. Durante la battaglia, Wanda perde suo fratello Pietro, un dolore che si porterà dietro per molto.

Un anno dopo, Wanda e Visione si sono aggiunti alla squadra degli Avengers. Gli eventi di Capitan America: Civil War causeranno una frattura tra i Vendicatori. In seguito agli eventi di Sokovia e soprattutto la catastrofe di Lagos (in cui Wanda inavvertitamente uccide dei civili), il governo decide di regolamentare l’azione dei supereroi. Le direttive creano una spaccatura; c’è chi si allea con Tony Stark, a favore di un ente esterno che sorvegli le loro azioni, e chi è dalla parte di Capitan America, contrario a tutto ciò.

Wanda viene controllata da Visione, e tra loro si instaura un legame molto intimo: i due si confidano e condividono le loro paure sul non essere accettati per quello che sono.

Mentre la frattura tra i Vendicatori sembra ormai persistente, Avengers: Infinity War ci porta a un momento cruciale della Fase 3 del MCU. Due anni dopo gli eventi di Civil War, Wanda e Visione hanno iniziato una storia segreta e si nascondo a Edimburgo. La loro felicità è interrotta dall’esercito di Thanos, giunto per impossessarsi delle gemme dell’Infinito, e l’obbiettivo è quello di prendere quella della Mente di Visione. E sembrano riuscirci, se non fosse per l’intervento furtuito di Capitan America, Vedova Nera e Sam Wilson. Visione è ferito, viene portata a Wakanda dove si pensa di separarlo dalla Gemma così da mantenerlo in vita.

Niente andrà come previsto. Mentre Thanos e i suoi arrivano a Wakanda e infiamma la battaglia, Visione si rende conto che l’unico modo per porre fine a tutto è distruggere la sua Gemma e solo Wanda, con i suoi poteri, è in grado di farlo. Dopo un ultimo, straziante addio, lo uccide, ma il suo sacrificio è vano. Il Titano, riavvolge il tempo con la Gemma sottratta a Doctor Strange e uccide una seconda volta Visione. Infine, Thanos riuscirà a portare a termine il suo scopo: distruggere metà della popolazione mondiale.

I tragici eventi avranno delle ripercussioni nei Vendicatori e culmineranno in Avengers: Endgame. È la fine dei giochi: dopo essere riusciti a riportare in vita la popolazione scomparsa, Wanda gioca una parte importante nella battaglia finale contro Thanos, verso il quale scaglia tutto il suo dolore per la morte del suo amato Visione.

Come sappiamo, la loro storia d’amore non finisce qui. In che modo l’androide è tornato in vita? Il mondo idilliaco in cui si muovono è frutto della mente di Wanda oppure è stata manipolata? Questi sono alcuni dei tanti misteri che verranno svelati in in WandaVision su Disney+.