I tre Samsung Galaxy S21 tanto attesi sono stati appena presentati in questo giovedì 14 gennaio nel primo evento Unpacked del 2021. I tre modelli standard, Plus e Ultra sono giunti esattamente con la dotazione tecnica raccontata nelle ultime settimane di rumor. Non ci sono stati dunque particolari colpi di scena, neanche sul prezzo delle ammiraglie, più accessibile rispetto alla gamma Galaxy S20 del 2020.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S21

Il display del Samsung Galaxy S21 ha una diagonale da 6,2 pollici. Il telefono può contare sulla tecnologia Dynamic AMOLED FHD + (1.080 x 2.400 pixel), con frequenza di aggiornamento massima a 120 Hz, 1.300 nit e soluzione Gorilla Glass 7 per la protezione da urti e cadute. La fotocamera anteriore è alloggiata nel classico punch hole.

Sotto la scocca, per tutte e due i modelli e a dire la verità anche per il modello Ultra, ci si affida (per il mercato europeo e dunque italiano) alla CPU Exynos 2100 (OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz): quest’ultima è stata progettata con tecnologia a 5 nanometri. La GPU Mali-G78 a 14 core accompagna il processore ed è in grado di fornire prestazioni superiori del 40% rispetto a quanto visto per i Galaxy S20. La RAM è sempre da 8 GB, mentre i tagli di memoria interna sono da 128 e 256 GB.

La fotocamera frontale è da 10 MP, quella principale e posteriore ha la seguente dotazione: la prima unità è da 12 megapixel (f/1.8), segue un grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) e ancora una teleobiettivo con zoom 3x da 64 megapixel (f/2.0). La stabilizzazione ottica è garantita così come la la funzione Space Zoom 30x.

La tecnologia di connessione fa affidamento sul modulo 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e naturalmente sull’immancabile connettore USB Type-C. La batteria ha un amperaggio di 4.000 mAh con la possibilità di ricarica sia con il cavo che wireless (anche inversa).

Il Samsung Galaxy S21 possiede la certificazione IP68, ha un lettore impronte sotto il display e lato software, arriva con Android 11 a bordo , la ricarica wireless anche inversa per un modulo batteria da 4000 mAh.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S21 Plus

Il display del Samsung Galaxy S21 Ultra ha un’estensione naturalmente maggiore di quella del modello standard. Il pannello è da 6,7 pollici ma sempre con risoluzione FHD+ e dunque 2400×1080 pixel e refresh rate adattivo (48-120Hz).



Il processore: Exynos 2100 (octa-core) a 5 nm è lo stesso del fratello minore, la RAM è sempre da 8 GB e anche i tagli di memoria sono sempre da 128 e 256 GB. La fotocamera anteriore è da 10 MP con Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2. Per quanto riguarda il comparto posteriore, i tre sensori sono così contraddistinti: il primo è da 12MP – FOV 79°, F/1,8, il grandangolare è da 12MP – FOV 120°, F/2,2, infine il teleobiettivo è da 64 MP, FOV 76°, f/2,0.

Anche il Samsung Galaxy S21 Plus è certificato IP68 per la resistenza a polveri e acqua. La connettività è garantita dalle tecnologie 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou. Il lettore di impronte è sempre allocato sotto il display e la batteria è da 4.800mAh. La ricarica 25W Super Fast è ottenibile con il cavo, mentre a 15W Fast con metodologia wireless.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S21 Ultra

Il Samsung Galaxy S21 Ultra ha sempre un display Dynamic AMOLED ma con una diagonale da 6,8 pollici e risoluzione WQHD+. Il refresh rate adattivo è in questo caso 11-120Hz. Il processore Exynos 2100 è lo stesso de fratelli minori ma la RAM su cui può contare il modello più accessoriato è di ben 12 o 16 GB. I tagli di memoria interna sono poi tre, ossia da 128, 256, o 512GB.

La fotocamera anteriore è da 40MP – Dual Pixel AF, FOV 80° e f/2,2. Le fotocamere posteriori sono ben 4, così sviluppate: il primo sensore è un teleobiettivo da 10MP tele con f/4,9, il secondo un teleobiettivo da ancora da 10MP e f/2,4. L’ ultragrandangolare è da 12 MP, FOV 120°, F/2,2. Per concludere, l’unità principale è da 108 MP, FOV 76°, f/1. Insomma la dotazione del modello Ultra su questo fronte rappresenta un salto di qualità importante rispetto ai due modelli precedenti.

La connettività del Samsung Galaxy S21 Ultra è rappresentata dal modulo 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou. Il sensore di impronte si trova sempre sotto il display. La batteria ha amperaggio di 5.000mAh, ricarica 25W Super Fast Charging con cavetto e 15W Fast wireless.

Questione S Pen, caricabatteria e auricolari

Solo il Samsung Galaxy S21 Ultra garantisce il supporto della S Pen esattamente come per la serie Note. Peccato davvero che il pennino debba essere comprato a parte (40 euro). Tanto più, non avendo il modello top di gamma alcun alloggiamento, ecco che la custodia originale con apposito spazio per l’accessorio costa 75 euro.

Proprio come anticipato, i Samsung Galaxy S21 seguono i rivali iPhone 12. La confezione è più che minimal solo con il cavello USB Type-C, guida rapida e graffetta per alloggiamento SIM. Gli auricolari non saranno in dotazione e neanche l’alimentatore da parete.

Prezzi di tutti Samsung Galaxy S21

I prezzi in Italia della serie Samsung S21 saranno quelli indicati nell’elenco più in basso. La pre- vendita di ogni modello dei top di gamma partirà fin da subito Le spedizione e gli acquisti in negozio partiranno poi il 22 gennaio.

Galaxy S21 – 8/128GB a 879 euro

Galaxy S21 – 8/256GB a 929 euro

Galaxy S21 Plus – 8/128GB a 1079 euro

Galaxy S21 Plus – 8/256GB a 1129 euro

Galaxy S21 Ultra – 12/128GB a 1279 euro

Galaxy S21 Ultra – 12/256GB a 1329 euro

Galaxy S21 Ultra – 16/512GB a 1459 euro