Arrivano alcune indicazioni particolarmente interessanti per quanto concerne l’iPhone 12 da 128 GB oggi 14 gennaio, in relazione agli utenti che cercano sempre l’offerta del momento per ottenere il massimo risparmio possibile. Rispetto a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa, in relazione alla promozione Amazon, abbiamo alcune indicazioni che possiamo prendere in esame per tante buone ragioni. A conti fatti, siamo al cospetto di un’occasione che potrebbe non avere seguito nel corso delle prossime settimane.

Forte calo del prezzo per iPhone 12 da 128 GB

Quali sono le informazioni più importanti da analizzare a proposito del nuovo prezzo per iPhone 12 da 128 GB? Secondo quanto raccolto fino a stamane, siamo paradossalmente scesi sotto i livelli di costo associati al modello da 64 GB. In sostanza, potete assicurarvi la versione con maggiore spazio di archiviazione a condizioni migliori. Per questa ragione, ho la netta sensazione che troverete l’offerta di Amazon disponibile solo per pochi minuti.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Basterebbe questo concetto per spingere tutti i potenziali acquirenti a fare in fretta nel portare a termine l’ordine di un iPhone 12 da 128 GB. A questo, poi, aggiungiamo il fatto che il modello di colore nero rientri anche nel programma di Amazon Prime. Se avete aderito, pertanto, avrete la possibilità non solo di evitare il pagamento dei costi di spedizione, ma anche di ricevere il dispositivo nel giro di uno o due giorni. Insomma, ci sono diversi aspetti da prendere in esame con questa nuova promozione.

Al momento non si hanno altri dettagli, in quanto Amazon non indica il numero di scorte disponibili. Le informazioni che ho condiviso con voi, in ogni caso, lasciano intendere che l’iPhone 12 da 128 GB potrebbe risultare disponibile a meno di 900 euro per un arco temporale davvero limitato. Fateci sapere se avete portato a termine l’ordine oggi 14 gennaio.