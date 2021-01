Dopo essersi aggiudicata una grossa fetta di Champions League (la massima competizione calcistica europea, che voi tutti, anche i non appassionati, conoscerete di certo, anche solo per sentito dire), Amazon intende mettere le mani anche sulla Serie A. Come riportato da ‘bloomberg.com‘, l’azienda di Seattle potrebbe formulare l’offerta già nei prossimi giorni, prendendo così parte all’asta per i diritti televisivi per quanto riguarda le prossime tre stagioni. La Lega vuol incassare 1,15 miliardi di euro a stagione per il triennio 2021-24, per un totale di 3,45 miliardi di euro. Amazon potrebbe apportare il proprio contributo, entrando nel mondo della Serie A come fatto per i diritti della Premier League in Inghilterra.

La società non ha dato conferma dell’intento, ma non era poi così difficile intuire fosse questo il suo obiettivo. Una cosa è certa: non bisognerà attendere troppo tempo per conoscere il responso della vicenda, visto che la fine dell’asta per l’acquisizione dei diritti televisivi della Serie A per il prossimo triennio 2021-24 è fissata per il 26 gennaio (qualcosa salterà fuori nei prossimi giorni, e noi resteremo sul pezzo per tenervi sempre informati).

Qualora l’intenzione divenisse realtà, gran parte del nostro campionato potrebbe mettere tenda su Prime Video, o forse su Twitch, per un palinsesto fatto di sempre più sport e intrattenimento, da affiancarsi all’offerta on demand che ha da sempre contraddistinto la piattaforma multimediale (Amazon si è anche aggiudicata i diritti per uno dei match del sabato della NFC (National Football League) per quest’anno e quello prossimo. Sky è avvisata, staremo a vedere cosa succederà nelle due settimane che verranno (tutto dipenderà dalle offerte che verranno messe sul piatto dai partecipanti all’asta). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.