Ebbene si, lo streaming della Champions League su Amazon Prime sembra essere cosa fatta, almeno per alcune partite dello speciale campionato. L’epocale cambiamento nella fruizione di contenuti calcistici di grosso rilievo non sarebbe neanche lontano, anzi già nel 2021 tanti utenti dovranno affidarsi al servizio che finora (magari) hanno utilizzato per ben altro scopo.

Chi ha un abbonamento Amazon Prime Video finora ha sempre guardato serie TV, magari film, contenuti per bambini ma non certo match sportivi di calcio o di altri sport particolarmente blasonati. Eppure proprio il colosso americano di proprietà di Jeff Bezos ha deciso di scendere in campo in Europa accaparrandosi i diritti per alcune partite del torneo di calcio del vecchio continente più seguito in assoluto. Lo ha anche confermato, nelle scorse ore, la fonte italiana più che attendibile de IlSole24Ore.

Lo streaming della Champions League su Amazon Prime Video dovrebbe riguardare subito l’utenza italiana proprio a partire dal 2021. Il servizio si sarebbe aggiudicato un pacchetto specifico di incontri per il triennio 20121-2024, in particolare per un numero compulsiveness di 17 partite a stagione. Questo dovrebbe essere il limite massimo di match visualizzabili proprio attraverso la piattaforma ma non è detto che la vendita di nuovi pacchetti vada anche a favore proprio del colosso di Bezos. Una prossima asta a tal proposito ci sarà già domani 15 ottobre ma la concorrenza sarà agguerrita con Sky, Dazn e Mediaset a contendersi i diritti.

Quali dovrebbero essere le partite trasmesse in streaming della Champions League su Amazon Prime Video? L’esclusiva del servizio dovrebbe riguardare il miglior match (in termini di importanza delle squadre convolte) del mercoledì. Per ottenere gli ambiti diritti proprio Amazon avrebbe messo sul tavolino ben 80 milioni di euro in questa prima stagione in cui si è messa in gioco. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi delle aste per aggiudicare le restanti visioni.