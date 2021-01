Non smette di stupire il Samsung Galaxy S10 Lite, che, dopo aver ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0, accoglie adesso anche quello relativo alle patch di sicurezza di gennaio 2021, le ultime rilasciate da Google. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto in questione risponde alla sigla G770FXXS3DTL2, senza contenere altre novità degne di nota (non poteva essere altrimenti, al netto di bug veramente importanti, essendo stata da poco, come sopra vi dicevamo, rilasciata per il dispositivo la major-release dell’OS mobile del colosso di Mountain View, personalizzata con la più recente versione dell’interfaccia proprietaria).

L’aggiornamento G770FXXS3DTL2 per il Samsung Galaxy S10 Lite con la patch di sicurezza di gennaio 2021 è al momento in distribuzione via OTA (Over-The-Air) a livello globale, e dunque potrebbero volerci ancora pochi giorni prima di vederlo debuttare in Italia. Non siate impazienti, in fondo il colosso di Seul sta dimostrando di tenere in grande considerazione il vostro dispositivo (che non è mai stato un top di gamma, ed ha comunque alle spalle ormai un po’ di anni di onorata carriera): non potreste chiedere di meglio, diciamoci la verità.

Non appena ricevere la notifica di avvenuta disponibilità del pacchetto G770FXXS3DTL2 sul vostro Samsung Galaxy S10 Lite, potrete procedere al download (dubitiamo sia eccessivamente pesante) anche con la rete dati del vostro operatore telefonico, a patto che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% (dovete assolutamente evitare che il dispositivo si spenga durante il procedimento). Bene sarebbe effettuare prima un bel backup dei dati, che comunque ci teniamo a precisare non verranno cancellati durante l’installazione (si tratta di una precazione che sentiamo sempre di raccomandare). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.