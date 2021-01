Una quindicina di giorni fa vi avevamo segnalato la disponibilità di Android 11 per i Samsung Galaxy S10 Lite, sebbene nel mercato spagnolo (ve ne avevamo parlato in questo articolo). La notizia del giorno farà felici i possessori italiani del terminale, che possono finalmente anch’essi accogliere l’aggiornamento. Il firmware è contrassegnato dalla sigla G770FFXXU3DTL1, ed include la patch di sicurezza di dicembre 2020. Non mancano, come potete immaginare, tutte le novità di Android 11, oltre che della più recente interfaccia proprietaria del colosso di Seul (nuova UI ridisegnata, animazioni di sistema inedite, miglioramenti della personalizzazione e della schermata di blocco).

L’aggiornamento ha iniziato a diffondersi via OTA (Over-The-Air), ed immaginiamo raggiungerà gradualmente tutti i Samsung Galaxy S10 Lite italiani, a partire dai modelli no brand (quelli venduti senza l’intercessione degli operatori telefonici; ai brandizzati toccherà in un secondo momento). Se non avete ancora ricevuto la relativa notifica non disperate: nel giro di poche ore, al più di qualche giorno, verrete raggiunti senz’altro dalla disponibilità del pacchetto G770FFXXU3DTL1 a bordo del vostro Samsung Galaxy S10 Lite.

Ricordate che l’installazione non comporterà la perdita dei dati personali, che rimarranno esattamente al loro posto, dove li avete organizzati precedentemente. Prima di far partire l’aggiornamento abbiate cura di verificare che la carica residua del vostro dispositivo sia superiore al 50% per evitare possa spegnersi durante il processo (in quel caso potreste corrompere il sistema operativo, ed avere problemi di un certo peso nel corso dell’utilizzo). Un’altra cosa importante da ricordare è di scaricare il pacchetto G770FFXXU3DTL1 sotto rete Wi-Fi (sarà sicuramente piuttosto pesante, meglio non sprecare così il traffico dati messo a disposizione dal proprio operatore telefonico). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è lì che vi aspetta: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.