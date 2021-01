All’alba del decimo album Medicine To Midnight è tempo di tirare le somme e ripassare i 5 più grandi successi dei Foo Fighters, la band statunitense fondata da Dave Grohl dopo lo scioglimento dei Nirvana a seguito della morte di Kurt Cobain. Oggi i Foo Fighters sono un punto di riferimento determinante per riepilogare tutta la scena alternative rock degli ultimi 30 anni.

Parlare dei più grandi successi dei Foo Fighters significa raccontare la grande ambizione di Dave Grohl, partito come batterista e oggi artista poliedrico che non perde occasione per manifestare la sua grande devozione per il rock e la musica tutta.

Everlong (1997)

Everlong è contenuta nel capolavoro The Colour And The Shape (1997) ed è uno dei pezzi più richiesti durante i concerti. Melodica, intensa e abbastanza punk da scatenare il pogo, Everlong è forte della linea di chitarra in drop-D di facilissima esecuzione.

Monkey Wrench (1997)

Monkey Wrench è pura adrenalina. Furia punk, velocità e liriche aggressive, è contenuta anch’essa in The Colour And The Shape e vanta un enorme potenziale in termini di muting, rullate, strida a perdifiato e follia.

Learn To Fly (1999)

Alternative rock e intensa, Learn To Fly è la canzone che ha aperto le porte del live dei Foo Fighters a Cesena dopo il richiamo dei Rockin’ 1000. Il brano è ricordato anche per il videoclip divertente in cui compare anche Jack Black.

Best Of You (2005)

Un Dave Grohl saggio e positivo: Best Of You, come suggerisce il titolo, invita chiunque a scoprire la parte migliore di sé. Il brano è contenuto nel disco In Your Honor (2005).

The Pretender (2007)

Una vera e propria bomba contenuta in Echoes, Silence, Patience & Grace (2007). Con la sua struttura in crescendo, The Pretender viene inserita di diritto tra i più grandi successi dei Foo Fighters.