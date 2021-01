La TNT e Netflix hanno svelato il trailer di Snowpiercer 2, nuovo ciclo di episodi della serie distopica tratta dalla celebre graphic novel e da cui è stato realizzato l’acclamato film di Bong Joon Ho (Parasite). Dopo il buon riscontro della prima stagione, la rete americana si prepara a lanciare il secondo capitolo: dove ritroveremo i sopravvissuti del treno?

La storia si svolge nel 2021, un anno in cui il mondo è divenuto un immenso deserto di ghiaccio in seguito ad un tentativo disastroso di porre rimedio al surriscaldamento globale. Gli unici sopravvissuti si trovano a bordo dello Snowpiercer, un rivoluzionario treno a moto perpetuo che percorre sistematicamente un tragitto completo intorno al mondo. La vettura è divisa in classi sociali, ma mentre nei vagoni di testa i passeggeri vivono nel lusso, in quelli di coda vige la povertà. La rivolta è dietro l’angolo.

Alla fine della prima stagione, i sopravvissuti hanno realizzato un colpo di stato e ora si trovano a mantenere la pace tra le classi sociali appena fuse. Layton (interpretato da Daveed Diggs) è nel frattempo diventato il capotreno. Ma dopo aver scoperto che il Mr. Wilford (Sean Bean, new entry) è in realtà vivo ed è diretto su un treno rivale, Melanie (Jennifer Connelly) ha rischiato di avventurarsi fuori per impedirgli di invadere lo Snowpiercer. Nel finale di stagione viene svelato che sua figlia Alexandra, creduta morta, è in realtà viva ed è diventata la protetta di Wilford.

Il trailer di Snowpiercer 2 mostra nuova lotta per il potere che causerà una pericolosa spaccatura tra le classi sociali; c’è chi è dalla parte di Layton e chi mantiene ancora fedeltà a Mr. Wilford, a bordo di un treno moderno e tecnologico. Mentre Layton combatte contro Wilford per il controllo dello Snowpiercer, Melanie è vicina a scoprire qualcosa che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.

“Non sembra che sarà una corsa facile per Melanie e sua figlia”, ha dichiarato a TVLine lo showrunner Graeme Manson. “Per prima cosa, non sappiamo molto sul carisma e sulle capacità di Wilford. Abbiamo le nostre idee su di lui attraverso Melanie e le sue parole, ma che tipo di vita ha vissuto Alexandra? Ciò che pensa di sua madre è una delle domande più grandi con cui daremo il via a questa stagione.”

Snowpiercer 2 debutta su TNT il 25 gennaio e il giorno dopo sarà disponibile in Italia su Netflix, con un episodio nuovo ogni settimana secondo la programmazione americana.