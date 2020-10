Snowpiercer 2 su Netflix è in arrivo prima di quanto possiamo immaginare. Il New York Comic-Con 2020 ha svelato importanti novità sull’atteso secondo capitolo della serie basata sull’omonima graphic novel e sul film di Bong Joon-ho.

La prima stagione si era conclusa con una specie di pace tra i sopravvissuti del treno con Layton come leader. Dopo aver scoperto che Mr. Wilford è vivo e si sta dirigendo verso di loro con un secondo treno, Melanie ha rischiato di morire congelata al di fuori della vettura per impedirgli di invadere lo Snowpiercer. Mentre si trova lì viene svelato che anche Alexandra, la figlia di Melanie, è viva ed è diventata la protegee di Wilford.

Oltre Jennifer Connelly e Daveed Diggs nei rispettivi ruoli di Melanie e Layton, nel cast di Snowpiercer su Netflix ritroveremo Alison Wright nei panni di Ruth, Mickey Sumner è Bess, Iddo Goldberg interpreta Bennett, Lena Hall è Miss Audrey, Annalise Basso è LJ, Sam Otto è Osweiller, Roberto Urbina è Javier, Sheila Vand è Zarah e Steven Ogg nel ruolo di Pike.

Come annunciato in precedenza, Sean Bean (Ned Stark ne Il Trono di Spade, di recente lo abbiamo visto ne I Medici 2 su Rai1) è la new entry del cast nei panni di Mr. Wilford e possiamo vederlo in azione nel teaser trailer svelato durante un panel del New York Comic-Con 2020.

Secondo i primi dettagli, la trama della seconda stagione verterà su nuovi giochi di potere per mantenere il controllo dello Snowpiercer. Di nuovo, i passeggeri saranno divisi tra chi supporta la causa di Layton e chi quella di Mr. Wilford, al comando del secondo treno, dotata di alta tecnologia. “Mentre Layton combatte contro Wilford per l’anima dello Snowpiercer,” anticipa la sinossi ufficiale, “Melanie conduce a responsabilità di una scioccante nuova scoperta che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.”

Snowpiercer 2 sarà prima disponibile sul canale americano TNT, poi verrà distribuito più avanti a livello internazionale su Netflix. La data di uscita è fissata per il 25 gennaio 2021.

Ecco il teaser trailer:

Prima c’era ordine. Poi c’è stata la rivoluzione. Ora c’è Mr. Wilford.

Sette anni dopo gli eventi che hanno trasformato il mondo in un immenso deserto di ghiaccio in seguito ad un tentativo fallito di porre rimedio al surriscaldamento globale, gli unici sopravvissuti viaggiano a bordo dello Snowpiercer, un rivoluzionario treno a moto perpetuo che percorre sistematicamente un tragitto completo intorno al mondo. Mentre la vita scorre agiata e nel lusso nei vagoni di testa, in quelli di coda malnutrizione e povertà regnano sovrani, ma la rivolta è dietro l’angolo.