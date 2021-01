Si registrano importanti problemi mail Libero in questa mattinata del 12 gennaio: non funziona il servizio di posta elettronica perché presenta un errore particolare al tentativo di accesso alla casella. In pratica si fa riferimento ad una connessione reimpostata all’interno della schermata del browser con la quale si tenta di consultare i propri messaggi.

Le segnalazioni di problemi mail Libero sono cominciate intorno alle ore 11:30 di questa mattina. Il servizio Downdetector, almeno al momento di questa pubblicazione, riporta centinaia di testimonianze di utenti per i quali non è possibile provvedere proprio alla consultazione della casella di posta.

Andando nel dettaglio dei problemi odierni, meglio chiarire a cosa si riferisca l’errore della connessione reimpostata. Al momento della connessione con il servizio, il browser web (in sostanza) non riceve tutto il pacchetto delle informazioni che sono necessarie alla visualizzazione della posta. Per questo motivo effettua un interruzione di connessione, in pratica forzata.

Per tentare di superare i problemi mail Libero di questi minuti, potrebbe essere utile, prima di tutto, verificare lo stato della propria connessione, visitando siti web diversi da quelli Libero appunto, magari visualizzando qualche video. Successivamente sarebbe anche il caso di controllare se il proprio proxy o firewall non impedisce l’apertura del servizio.

In ogni caso, le difficoltà potrebbero essere dipese ora proprio a monte, dal servizio di posta elettronica e dunque sarebbe il caso anche di attendere eventuali sviluppi per un eventuale ripristino alla normalità.

Aggiornamento 12:20 – I problemi mail Libero continuano copiosi in questi minuti. va precisato che le anomalie più vistose riguardano soprattutto l’accesso alla posta da browser web. Almeno per alcuni utenti, invece, l’accesso ai propri messaggi è possibile da app sia su smartphone Android che su iPhone. La situazione è tuttavia in continuo divenire e dunque anche questa possibilità potrebbe essere ben presto compromessa.