Can Yaman assente a C’è Posta per Te, perché? Tra gli ospiti del people show di Maria de Filippi di oggi, 9 gennaio, non c’è l’attore di Daydreamer. In molti erano convinti che proprio il turco fosse tra gli ospiti della prima puntata del programma ma, invece, al suo posto, troveremo Luca Argentero, Sabrina Ferilli e sua madre. Chi segue le anticipazioni di C’è Posta per Te e i movimenti di Can Yaman sa bene che l’attore è stato in Italia nei mesi scorsi per registrare una puntata del programma ma sembra che la messa in onda sia slittata alla prossima settimana, salvo cambiamenti.

Al momento sembra che Can Yaman abbia preferito altro o, meglio, un’altra donna, la sexy Claudia Gerini. L’attrice italiana è stata avvistata al fianco di Can Yaman per le strade di Roma e sul set del nuovo spot della pasta De Cecco che proprio in queste ore è già in trend sui social per via delle migliaia di fan del protagonista di DayDreamer.

Ecco nelle scorse ore sul set dello spot:

In queste ore si stanno moltiplicando le foto che ritraggono insieme Can Yaman e Claudia Gerini uniti da un bel piatto di spaghetti tra ammiccamenti e sguardi destinati a far ingelosire i fan dell’attore. Ecco la foto postata dall’attrice di Suburra (e non solo):

La prossima settimana potremo vedere Can Yaman in onda al giovedì con DayDreamer e poi proprio al sabato in C’è Posta per Te, o almeno si spera. Inoltre, presto arriverà lo spot di De Cecco che sicuramente diventerà quello preferito dai fan dell’attore turco, le vendite della pasta lieviteranno?