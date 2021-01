Sono stati annunciati i primi ospiti di C’è Posta Per Te che riparte stasera, sabato 9 gennaio. Cosa vedremo oggi su Canale 5? Tante le sorprese del primo appuntamento del 2021 con il people show condotto da Maria De Filippi, pronto ad occupare la prima serata del sabato di Canale 5 per far emozionare il pubblico con nuove storie.

Amore, amicizia, regali ma anche liti familiari troveranno spazio su Canale 5 nella nuova stagione di C’è Posta Per Te che parte con alcuni noti noti. Tra gli ospiti di C’è Posta Per Te nella puntata di sabato 9 gennaio ci saranno Sabrina Ferilli accompagnata dalla mamma Ida e Luca Argentero, amatissimo attore italiano, di recente in TV con la serie Doc.

Lo show di Maria De Filippi che mette al centro le persone comuni e le loro storie festeggia 21 anni e apre la sua 24esima edizione.

Storie difficili che possono aver causato sofferenza ma anche storie spensierate che portano gioia e allegria. I momenti sviscerati da C’è Posta Per Te portano a sicure riflessioni sui rapporti umani ed interpersonali, sui rapporti familiari, amichevoli e amorosi.



Il perdono, simboleggiato dall’apertura della busta, è il fulcro della trasmissione che invita gli ospiti a dare seconde possibilità, ad accantonare i vecchi dissapori e a godersi ancora insieme le poche gioie dell’esistenza umana.



Presenza costante è la parola di Maria De Filippi. Le sue lettere strappalacrime ma anche i commenti a caldo e i consigli quando si tratterà di decidere tra l’apertura e la chiusura della busta saranno determinanti anche in questa edizione del programma.

Tanti gli ospiti di C’è Posta Per Te anche nel 2021. Si parte con due attori, regali d’eccezione di due storie diverse ma tanti altri ancora, dal mondo della musica e dello sport, oltre che dello spettacolo, sono attesi su Canale 5 il sabato sera.