Silvia Toffanin a C’è Posta per te? La conduttrice di Canale5 potrebbe fare il grande salto in prima serata prendendo proprio il posto di Maria De Filippi nel popolare people show del sabato sera, solo l’ennesima bomba senza consistenza lanciata da Dagospia o davvero ci sarà questa staffetta alla conduzione? Al momento non vi è alcuna ragione di pensare a questo cambio al vertice anche se nell’ultimo periodo Silvia Toffanin si è ritagliata uno spazio importante anche al di fuori della sua zona comfort al sabato pomeriggio.

In questi mesi abbiamo visto Silvia Toffanin alla conduzione di una doppia versione di Verissimo con un ottimo successo anche alla domenica pomeriggio. L’abbiamo vista poi al timone di Striscia la Notizia, seppur per un breve periodo, e, infine in prima serata ospite di Michelle Hunziker. La conduttrice l’ha scelta come intervistatrice della mamma Ineke nel suo show Michelle Impossible e anche in quel caso gli applausi non sono mancati per lady Berlusconi, quale sarà la prossima vetta da scalare?

Secondo quanto scrive Dagospia sarebbe proprio C’è Posta per Te perché al sostegno di questo cambio di conduzione ci sarebbero l’agente di Silvia Toffanin, Graziella Lopedota, e lo stesso Pier Silvio Berlusconi. In queste ultime settimane proprio a Verissimo, la conduttrice si sta occupando di una sorta di spin-off di C’è Posta per Te raccontando il seguito delle storie più appassionanti del people show della De Filippi, era solo un piccolo passo verso il prime time del sabato sera e la conduzione?

Siamo sicuri che Maria de Filippi non lascerà Mediaset così come siamo sicuri che i suoi programmi rimarranno ancora nelle sue mani anche se in quest’ultima edizione di C’è Posta per Te gli ascolti non sono stati lusinghieri come al solito. Conferme ufficiali naturalmente non ce ne sono da nessuna delle due parti.