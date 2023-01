Charles Leclerc a C’è Posta Per Te è stato uno dei super ospiti (l’altro era Luca Argentero) al programma di Maria De Filippi, in onda sabato 14 gennaio. Il pilota di Formula 1 è stato chiamato da Eleonora per fare una sorpresa al compagno Giulio.

La loro è una storia d’amore che ha commosso il pilota Ferrari, ma anche il web. Ad Eleonora è stata diagnosticata la sclerosi multipla quando aveva solo vent’anni. Nonostante la malattia, il fidanzato è voluto restarle accanto, compiendo dei sacrifici non indifferenti, come allontanarsi dalla sua città e dai suoi affetti familiari per vivere in un paesino veneto, dove la ragazza ha dei parenti che possono aiutarla.

“Grazie perché da un po’ di anni a questa parte è come se tu vivessi una vita più mia che tua”, ha affermato Eleonora emozionata, all’apertura della busta. “Non mi fai pesare nulla, ma certi giorni vedo una tristezza nei tuoi occhi e mi dispiace tanto”. A quel punto, la giovane ha chiamato la “sorpresa di Giulio” e scendendo dalle scali Charles Leclerc a C’è Posta Per Te ha fatto la sua entrata, accolto dal pubblico.

“La vostra è una bellissima storia, vi meritate tutta la felicità del mondo”, ha commentato il pilota monegasco. E poi ha regalato a Giulio, gran tifoso di Formula 1 e soprattutto della Ferrari, i guanti indossati nella parte finale della scorsa stagione, il cappellino ufficiale della scuderia, la maglietta e anche due biglietti arei per Disneyland Paris.

L’emozionante storia di Giulio ed Eleonora è stata la prima storia raccontata a C’è Posta Per Te. Il people show condotto da Maria De Filippi ha riconfermato il suo dominio del sabato sera anche nella sua seconda puntata, che ha raccolto su Canale5 4.895.000 spettatori con uno share del 30.4%

