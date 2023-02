Stop a C’è Posta per Te e Amici nel fine settimana. Il terremoto nella programmazione Mediaset non è ancora finito e dopo la morte di Maurizio Costanzo si continua a cambiare la normale routine della rete ammiraglia del Biscione. Oggi Uomini e donne non è andato in onda proprio per via della morte del giornalista marito di Maria de Filippi e lo stesso è successo a Buongiorno Mamma 2 questa sera.

L’unico programma che oggi si è ‘salvato’ dal cambiamento è proprio Amici che, però, non andrà in scena con la presenza di Maria de Filippi. Secondo le ultime novità, infatti, sembra che la puntata di Amici prevista per domenica 26 febbraio non andrà in onda. La puntata prevista doveva regalare ai fan i nomi dei ragazzi che accederanno al serale e la consegna delle maglie d’oro ma le scelte dovranno ancora attendere e le cose potrebbero non cambiare lunedì visto che sarà proprio il 27 che si terrà il funerale del giornalista.

Stesso destino toccherà a C’è Posta per Te domani sera. Il programma non andrà in onda domani, sabato 25 febbraio, così come annunciato a Pomeriggio 5 oggi. Barbara d’Urso ha incentrato la puntata su Maurizio Costanzo annunciando la cancellazione dell’appuntamento con C’è Posta Per Te previsto per domani. Al posto del programma di Maria de Filippi andrà in scena una replica dello speciale Maurizio Costanzo Show con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire, I tre tenori con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998.

Domenica 26 febbraio, alle 16.30, Silvia Toffanin conduce su Canale 5 lo speciale Verissimo presenta Ciao Maurizio.