Raimondo Todaro e Francesca Tocca a C’è Posta per Te. Il video che annuncia la presenza della coppia di ballerini nel programma di Maria de Filippi li vede entrare in studio mano nella mano, felici e sorridenti come se nella loro vita mai niente sia cambiato. Il people show di Canale5 riparte questa sera dopo la pausa sanremese e lo fa proprio con i due pronti a diventare la sorpresa di qualcuno nascondendosi dietro la busta. Non sappiamo ancora che tipo di storia ascolteremo e se dall’altra parte ci sarà una giovane amante della danza o del talent show di Canale5, ma quello che è certo è che gli occhi saranno puntati sui due ospiti.

Da una parte c’è chi non conosce Raimondo Todaro e Francesca Tocca come coppia, dall’altra chi, addirittura, non ha mai visto la ballerina in tv, ma c’è una fazione di fan, specie quelli che seguono i programmi di Maria de Filippi, che saranno bene di chi si tratta. Lei è una ballerina professionista di latino molto amata e seguita ad Amici e lui per anni è stato tra i ballerini professionisti di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle.

I due sono sposati e hanno una bambina ma un paio di anni fa è successo l’irreparabile. In un momento di debolezza sembra che Francesca Tocca abbia ceduto alle avances del giovane ballerino e concorrente di Amici, Valentin Dumitru arrivando così a lasciare il marito. Dopo un anno di lontananza, periodo in cui lei è tornata di nuovo single, i due si sono riavvicinati e chi sta seguendo l’edizione in corso di Amici lo sa bene visto che spesso sono complici anche in tv. Adesso i fan della coppia sognano di vederli insieme al serale tra balli e coreografie ma, fino a quel momento, non potremo far altro che ascoltare e capire qualcosa di più di loro questa sera su Canale5.