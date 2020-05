Ruby Rose lascia Batwoman: i 10 migliori momenti per dirle addio

L’addio di Ruby Rose alla serie TV Batwoman è ormai sulla bocca di tutti. D’altronde, dopo una prima stagione piuttosto apprezzata da pubblico e critica, pare clamorosa la decisione dell’attrice di non vestire più i panni della celebre eroina di casa DC Comics nello show targato The CW. E se è vero che la produzione ha deciso di mettere tutto in pausa fino a gennaio del 2021 in attesa di trovare una degna sostituta, oggi è il portale Comicbook a voler omaggiare l’ormai ex Kate Kane. E lo fa ricordando i migliori 10 momenti che l’hanno vista protagonista, fin dal primissimo episodio.

Batwoman: addio Ruby Rose, le scene migliori

Per salutare a dovere l’esperienza di Ruby Rose in Batwoman non si poteva che partire dagli esordi. Il primo momento ricordato è infatti quello di Elseworlds, che va a svelare al pubblico la nascita dell’amicizia tra Kate e Kara, vale a dire Supergirl. Un legame profondo ma al tempo stesso fatto di risate e leggerezza, che unisce le due ragazze per via della loro comune missione di lotta contro il crimine. E che è seguito in seconda posizione dalla complicata relazione tra la protagonista e sua sorella Alice, un tema che fa da portante ad un po’ tutta la prima stagione della serie supereroistica “in rosa”, con il loro primo incontro ad aver catturato i cuori dei telespettatori. Un terzo momento memorabile è poi quello dello scontro tra Batwoman e Tommy Elliot, avvenuto prima che quest’ultimo venisse sfigurato.

Con Ruby Rose ad aver interpretato per la prima volta un’eroina LGBTQ+ all’interno dell’Arrowverse, è naturale trovate al quarto posto la cena tra Kate e Sophie Moore, in scena nel settimo episodio della Stagione 1: il proprietario omofobo costringe le due donne ad andare via, con Kate pronta a dargli una lezione di stile aprendo proprio accanto al locale un bar gay-friendly. Non manca neppure un richiamo a Crisis on Infinite Earths, in cui le solite Kate e Kara riprendono, non senza dolore a seguito delle ultime perdite, i loro ruoli iconici. L’episodio 10, invece, rappresenta un vero e proprio punto di svolta, considerando che l’eroina decide di svelare la sua identità a Parker, finendo addirittura sulla copertina della rivista Catco.

Andando avanti, Comicbook elogia l’interpretazione di Ruby Rose nel decimo episodio di Batwoman, quando si vede costretta ad avvelenare la sorella – che tornerà poi in vita. Allo stesso modo, nella puntata 16 la vediamo abbracciare l’idea di un triangolo amoroso con Julia e Sophie, mentre nella diciassettesima possiamo toccare con mano tutte le sue debolezze e fragilità, esposte a seguito della morte di Cartwright, ed espresse in un violento attacco di panico. Non si poteva che chiudere con il finale di stagione, in cui il rapporto di Kate e Rose abbraccia un livello superiore, lasciando spunti per la Stagione 2. E voi, quale momento avete apprezzato maggiormente nella prima stagione di Batwoman con Ruby Rose? Ditecelo nei commenti!