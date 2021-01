È il giorno di Lupin su Netflix. L’8 gennaio debutta sulla piattaforma la prima parte della serie francese che rielabora in chiave moderna il personaggio del noto ladro gentiluomo.

Contrariamente a quanto si pensava, Netflix rilascerà solo cinque episodi, mentre i restanti saranno pubblicati in un secondo momento sulla piattaforma.

La trama di Lupin su Netflix segue la storia di Assane Diop, un giovane la cui vita viene sconvolta dalla morte di suo padre, accusato di un crimine che non aveva commesso. Assane cresce con un’irrefrenabile voglia di vendetta. 25 anni dopo, ormai adulto, usando il libro Arsène Lupin, ladro gentiluomo come ispirazione per vendicare suo padre, Assane mette in piedi una squadra per compiere il colpo del secolo. Come si evince dalla trama, la storia originale del ladro gentiluomo è rielaborata in chiave moderna.

Nel cast della serie, Omar Sy nei panni di Assane Diop. Al suo fianco ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab in ruoli non ancora identificati. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Louis Leterrier (episodi 1, 2 e 3) e Marcela Said (episodi 4 e 5). La prima parte, dal titolo Dans l’ombre d’Arsène, sarà composta da 5 episodi.

Il personaggio di Arsenio Lupin è nato nel 1905 dalla penna dello scrittore francese Maurice Leblanc. Dopo il suo esordio sono stati realizzati molti adattamenti televisivi, cinematografici e anche cartacei. Il più famoso è senza dubbio il manga giapponese realizzato nel 1967 dal fumettista Monkey Punch, da cui poi è stato tratto l’anime Lupin III. In questo caso, il protagonista è il nipote del ladro e ne emula le sue gesta.

Nell’adattamento prodotto da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck), Assane gioca a fare Arsenio Lupin imitando la sua classe, la sua tenacia e ovviamente il suo stile. Riuscirà a non farsi scoprire e a portare a termine la sua missione?

Lupin su Netflix è disponibile con i primi cinque episodi dall’8 gennaio.