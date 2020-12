Su Arsenio Lupin, personaggio immaginario ideato da Maurice Leblanc nel 1905, sono stati realizzati diversi adattamenti televisivi e cinematografici. Il più famoso è senza dubbio il manga e il successivo anime giapponese Lupin III.

Il mito del ladro gentiluomo torna sul piccolo schermo con una nuova versione. Ispirato dal romanzo originale di Leblanc, Arsenio Lupin rivive in una serie francese per Netflix che ha come protagonista l’attore Omar Sy (Quasi amici, Troppo amici, Jurassic World).

Ladro gentiluomo, Arsenio ruba ai ricchi per sé ma anche per i più bisognosi. Ama le donne, il lusso, il gioco e possiede un gran senso dell’umorismo. Nella versione del mangaka Monkey Punch, il protagonista è invece il nipote dell’originale Lupin di cui emula le sue gesta. L’adattamento in chiave moderna si impone come una storia completamente diversa e catapulta il nuovo Lupin ai giorni nostri.

Il protagonista è Assane Diop, un giovane la cui vita viene sconvolta dalla morte di suo padre, accusato di un crimine che non aveva commesso. Assane cresce con un’irrefrenabile voglia di vendetta. 25 anni dopo, ormai adulto, usando il libro Arsène Lupin, ladro gentiluomo come ispirazione per vendicare suo padre, Assane mette in piedi una squadra per compiere il colpo del secolo.

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Louis Leterrier (episodi 1, 2 e 3) e Marcela Said (episodi 4 e 5). La prima parte – Dans l’ombre d’Arsène – sarà composta da 5 episodi.

La serie è stata prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).

Ecco il trailer in italiano della serie Netflix:

Per vedere come sarà il nuovo Arsenio Lupin non resta che aspettare il prossimo anno: la serie sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dall’8 gennaio 2021.