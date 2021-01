Fratelli Caputo 2 ci sarà oppure no? Il momento di chiederselo è arrivato visto che questa sera andrà in onda il finale della prima stagione su Canale5 e non ci sono ancora notizie sul seguito. Nino Frassica e Cesare Bocci sono pronti a tornare sul set per nuovi episodi e il seguito della storia dei due fratelli, Nino e Alberto, che hanno ancora molto da dire. Al momento Mediaset non si è sbilanciata né riguardo una cancellazione e né riguarda ad un possibile rinnovo che gli ascolti potrebbero giustificare. La commedia è riuscita dove altri hanno fallito anche se lo scontro con I Soliti Ignoti due giorni fa non è stata una buona scelta, i due fratelli recupereranno questa sera?

Nell’ultima puntata di Fratelli Caputo, Alberto, già sufficientemente tormentato dalle beghe in comune, scopre, insieme a Patrizia, il segreto del figlio Andrea: pur studiando Economia, il ragazzo sogna di diventare cantautore e vuole partecipare a un talent show con la complicità dello zio Nino. Patrizia ha avviato il business delle borsette con l’aiuto di Agata. intanto Alberto è messo alle strette da una mozione di sfiducia capeggiata da Nino, deciso più che mai a rispedire il fratellastro a Milano.

Ecco il promo dell’ultima puntata in onda oggi, 8 gennaio, de I Fratelli Caputo:

Proprio quello che sarà lo scontro finale tra i fratelli potrebbe rivelare la verità su Fratelli Caputo 2. Forse i due si ritroveranno dalla stessa parte facendo pace e chiudendo così la fiction oppure Alberto tornerà davvero a Milano lasciando il fratello Nino alla sua vita? Molto dipenderà da questa risposta ma molto altro dagli ascolti che usciranno domani mattina confermando il trend positivo della fiction o, magari, quello negativo registrato mercoledì sera.