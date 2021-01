Doppia puntata dei Fratelli Caputo per chiudere in bellezza la simpatica lotta tra fratellastri, Nino e Alberto. Nino Frassica e Cesare Bocci hanno regalato un po’ di ossigeno ai disastrosi ascolti delle fiction di Canale5 e questa settimana raddoppia andando in onda oggi e poi al venerdì, l’8 gennaio, prendendo il posto del Grande Fratello Vip 2020 che andrà in scena solo al lunedì. Cambia un po’ il palinsesto del prime time di Mediaset quindi ma rimane il fatto che i fan dei Fratelli Caputo dovranno mettersi l’anima in pace, venerdì la fiction chiuderà i battenti (sperando in una seconda stagione). Ma come sarà questo finale?

Le anticipazioni del finale dei Fratelli Caputo dell’8 gennaio rivelano che Alberto, già sufficientemente tormentato dalle beghe in comune, scopre, insieme a Patrizia, il segreto del figlio Andrea ovvero che, pur studiando Economia per farli contenti, sogna di diventare cantautore e vuole partecipare a un talent show con l’aiuto di zio Nino. Patrizia ha avviato il business delle borsette con l’aiuto di Agata mentre Alberto è messo alle strette da una mozione di sfiducia, voluta da chi?

Ecco il promo della puntata di questa sera:

Prima del finale in onda venerdì, però, i fan oggi, 6 gennaio, si ritroveranno davanti alla tv per la penultima puntata in cui l’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto, che inizia a discutere con Agata. Barbara e Simone continuano le loro sessioni di studio e Andrea si lascia convincere dallo zio Nino a partecipare ad un talent canoro mentre Agata rivela che Calogero le aveva chiesto di tornare in Sicilia e che lei lo aveva rifiutato. La verità sconvolge Nino e Alberto che capiscono presto che le loro madri hanno mentito e forse niente è come sembra, questo li porterà a fare pace?