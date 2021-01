The Resident 2 torna in onda su Rai2 da domani, venerdì 8 gennaio 2021, provando a portare a casa il successo che merita dopo il flop estivo che ha spinto la rete ad optare per una cancellazione. I fan sono così rimasti appesi alla programmazione italiana sempre tardiva e poco soddisfacente mentre negli Usa si preparano ormai a guardare gli episodi della quarta stagione (così come gli abbonati Sky). Lasciamo da parte le polemiche e cerchiamo di capire cosa ne sarà dei nostri protagonisti nei primi tre episodi di The Resident 2 ricordando un po’ dove eravamo rimasti con il rocambolesco finale della prima stagione.

La storyline principale è quella che ha portato alla fine della corsa della terribile dottoressa Lane Hunter. La donna ha fatto un passo falso finendo così nella trappola di Nic, Conrad e Devon che ormai sospettavano di lei e dei suoi metodi poco ortodossi. La bella infermiera era finita in carcere perché trovata all’interno della clinica della dottoressa in piena notte e questo non ha fatto altro che complicare le cose già pregiudicate per via del presunto errore che ha portato alla morte di una paziente (in realtà uccisa proprio da Lane).

Conrad è riuscito a farla uscire di prigione chiedendo l’intervento e i soldi del padre che nel finale della prima stagione si è presentato al tavolo dei vertici del Chastain rivelando di essere il nuovo Presidente del consiglio di amministrazione. Lo stesso che era del dottor Bell che proprio nell’ultimo episodio ha svelato ancora la sua vera indole tenendosi stretta la poltrona e tradendo Lane che finisce così in manette mentre cercava di sbarazzarsi di una serie di prove incriminanti sulla sua attività.

Il finale di The Resident, però, ci ha regalato anche dei momenti intensi e brillanti al fianco della dottoressa Mina Okafor (Shaunette Renée Wilson) che sembra pronta ad uscire dal suo guscio per via della sua relazione con un ex paziente, Micah, e per il rapporto con il perfetto mentore, il dottor AJ Austin che vede in lei la sua immagine riflessa. In Total Eclipse of the Heart, proprio Mina ha capito che la freddezza non è l’unico modo di approcciarsi ai pazienti imparando così che il coinvolgimento emotivo le permetterà di raggiungere un altro livello, siamo sicuri che questo sarà un bene?

Le risposte arriveranno solo domani sera quando, dalle 22.00 circa, The Resident 2 prenderà il via su Rai2 con i primi tre episodi già andati in onda la scorsa estate. Ecco il promo dei nuovi episodi: