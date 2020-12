Via i crime e benvenute The Good Doctor 4 e The Resident 2 perché da gennaio il venerdì diventa medical per la gioia di tutti coloro che amano il genere e che sono rimasti orfani di Doc Nelle tue Mani. Il successo segnato da Luca Argentero in questi mesi potrebbe ripetersi anche sulla rete giovane della tv pubblica che, però, ha già toppato nei mesi estivi con la seconda stagione di The Resident che è stata poi sospesa per via dei bassi ascolti, questa volta le cose andranno meglio?

I vertici di Rai2 ci credono visto che hanno deciso di mandare in onda The Good Doctor 4 (che ha debuttato proprio un paio di mesi fa negli Usa) e gli episodi di The Resident 2 iniziando proprio dai primi già andati in onda e poi sospesi. Al momento la programmazione prevede il debutto delle due serie a partire da venerdì 8 gennaio con un singolo episodio di The Good Doctor 4 a partire dalle 21.15 circa e poi, subito a seguire, i primi tre di The Resident 2.

Per gli episodi inediti del drama con Matt Czuchry ed Emily VanCamp dovremo attendere venerdì 15 gennaio. A quel punto andranno in onda un singolo episodio di The Good Doctor 4 e due di The Resident 2 per un totale di tre ogni settimana, salvo cambiamenti e ascolti permettendo. Negli Usa, intanto, la serie con Freddie Highmore ripartirà dopo la pausa natalizia mentre per The Resident siamo tutti in attesa del debutto della quarta stagione con tanto di nuovi casi e un matrimonio pronto a stregare il pubblico.

Il resto lo scopriremo solo con i primi promo ufficiali delle due serie in arrivo su Rai2 e poi strada facendo perché ad un certo punto The Good Doctor 4 dovrà interrompere la sua corsa per via della contemporaneità con la messa in onda americana.