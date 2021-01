Bisogna prendere in esame nuove indicazioni interessanti a proposito dei Samsung Galaxy che si apprestano a ricevere l’aggiornamento di gennaio 2021. In termini di sviluppo software, come si può facilmente immaginare dopo il nostro punto della situazione che risale al mese scorso, l’interesse del pubblico converge su Android 11. Tuttavia, non dobbiamo mai dimenticare l’importanza degli upgrade mensili con cui il produttore coreano riesce ad assicurare ai propri clienti importanti standard in termini di sicurezza.

Cosa succede con l’aggiornamento di gennaio 2021 per i Samsung Galaxy

Le prime informazioni dettagliate sull’aggiornamento di gennaio 2021 per i Samsung Galaxy ci arriva come sempre da SamMobile. La fonte ci dà subito una buona notizia, specificando che nessuna tra le vulnerabilità specifiche individuate per i Samsung Galaxy che gli sviluppatori hanno affrontato questo mese sia da ritenersi come critica. Tra le falle risolte, una riguarda la memoria degli smartphone, talvolta eccessivamente impegnata a causa di un protocollo di libreria non protetto che esiste dai tempi di Android 8.0 Oreo.

Insomma, aggiornamenti come questi per i Samsung Galaxy consentono anche di archiviare anomalie che risalgono a metà 2017. Problema che, in questo caso, pare sia stato segnalato addirittura da una fonte anonima. La fonte aggiunge poi che l’aggiornamento di gennaio risolve anche un’altra vulnerabilità di overflow del buffer specifica per i dispositivi Samsung Galaxy, che a quanto pare esisteva da oltre tre anni secondo quanto raccolto in queste settimane.

Nelle prossime settimane ne sapremo finalmente di più, considerando il fatto che il nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy potrebbe fare effettivamente la differenza anche tra gli utenti italiani. In particolare, massima attenzione per coloro che si ritrovano con un device non di ultimo grido, almeno stando alle prime anticipazioni che sono emerse in Italia oggi 7 gennaio. Che idea vi siete fatti in merito?