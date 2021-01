La cosa che stiamo per raccontarvi probabilmente non vi farà piacere: dei tre Samsung Galaxy S21 che saranno presentati il prossimo 14 gennaio solo il modello Ultra, il più avanzato, avrà uno slot per espandere la memoria tramite microSD. Roland Quandt è stato chiaro a riguardo: le versioni standard e Plus non includeranno il supporto microSD in Europa. Non sappiamo perché il colosso di Seul abbia preso una decisione del genere, per molti versi impopolare: probabile si sia convinto ad agire in questo modo per tenere i costi di produzione il più possibile bassi.

In ogni caso, c’è da dire che, qualora le indiscrezioni di cui sopra dovessero rivelarsi effettivamente fondate, i Samsung Galaxy S21 e S21 Plus potrebbero offrire una memoria di soli 128GB per quanto riguarda i tagli base (non proprio pochi, ma neanche abbastanza per tenere botta nel lungo periodo, a meno di continui backup). Secondo il leaker, il Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe disporre, in più allo slot di espansione tramite microSD, anche di 512GB di memoria interna e 16GB di RAM. Il supporto allo slot microSD non è la sola caratteristica aggiuntiva di cui potrà forgiarsi il massimo esponente della line-up 2021, che sappiamo disporrà anche di un comparto fotografico posteriore potenziato e della compatibilità con la SPen (seppur non integrata nella confezione di vendita, né con la possibilità di integrarla all’interno della scocca).

Il produttore asiatico sembra voler puntare molto sul Samsung Galaxy S21 Ultra, che si candida ad essere il protagonista assoluto dell’evento che ci attende il prossimo 14 gennaio, nonostante sia giusto dare rilievo anche ai Samsung Galaxy S21 e S21 Plus, anch’essi parti integranti della line-up top di gamma di quest’anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.