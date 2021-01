Il Samsung Galaxy S21 Ultra supporterà la SPen, questo ormai lo sappiamo da diverso tempo. Un benefit non di poco conto, sebbene non dovrebbe esserci un alloggio specifico per l’accessorio nella scocca del telefono (a differenza di quanto avviene da sempre per la serie Note). Come riportato da ‘SamMobile‘, la SPen per il Samsung Galaxy S21 Ultra sarà opzionale, e nelle ultime ore sono apparse online nuove immagini che la ritraggono. Proprio perché opzionale per il massimo esponente della prossima serie top di gamma dei Galaxy S, la SPen non verrà inclusa nella confezione, ma potrà essere acquistata separatamente (come nel caso del caricabatterie) al prezzo di 40 euro (un accessorio che estenderà le possibilità di utilizzo del dispositivo).

Chi vorrà potrà acquistarla, anche se si chiederà dove conservarla non essendo previsto a bordo del Samsung Galaxy S21 Ultra alcun alloggio specifico per il pennino intelligente. Ebbene, il produttore asiatico avrebbe progettato delle cover dedicate, studiate per conservare e proteggere al meglio sia il telefono che l’accessorio (potrebbero arrivare anche altre custodie utili allo scopo).

Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, i pre-ordini dei Samsung Galaxy S21 dovrebbero partire il 14 gennaio stesso, subito dopo la presentazione, e durare fino al giorno 28. Coloro che ordineranno il modello Plus riceverà in omaggio gli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro ed il nuovo Samsung Galaxy SmartTag, mentre quelli che prenoteranno i Samsung Galaxy S21 e S21 Plus riceveranno le cuffie Samsung Galaxy Buds Live e il Samsung Galaxy SmartTag. A quanti di voi fa piacere che almeno il Samsung Galaxy S21 Ultra abbia il supporto alla SPen (che potete vedere nelle immagini leaked a seguire), da acquistare separatamente al prezzo di 40 euro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.