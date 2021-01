Cerotti dei Tiromancino sarà nella colonna sonora del film Morrison. Il nuovo singolo del gruppo è atteso per venerdì 8 gennaio 2021 e sarà incluso nella colonna sonora del nuovo film di Federico Zampaglione.

Cerotti dei Tiromancino è stato scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e da Gazzelle, collaborazione inedita che consolida professionalmente il rapporto tra i due artisti. Il cantautorato italiano incontra l’indie più recente in Cerotti, un brano definito da Zampaglione “stropicciato e senza filtri”.

A proposito di Cerotti dei Tiromancino, Federico Zampaglione anticipa, infatti: “Cerotti è una canzone stropicciata e senza filtri… sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come Morrison, il mio prossimo film”. Per questo motivo Cerotti sarà anche nella colonna sonora del film in questione, perfettamente in linea con i temi trattati nella pellicola di Zampaglione le cui riprese sono ufficialmente iniziate lo scorso novembre.

Cerotti è prodotto dallo stesso Zampaglione e da Jason Rooney e segue il successo del brano precedente a firma dei Tiromancino, Finché Ti Va, per 17 settimane nella classifica dei brani più suonati in radio in Italia.

Entrambi i brani hanno fatto seguito al pezzo estivo Vento Del Sud, il singolo che ha riportato Zampaglione e i Tiromancino alla Virgin Records.

Morrison, il film

Non sono molti i dettagli emersi a proposito di Morrison, il nuovo film di Federico Zampaglione. Sappiamo che è tratto dal libro Dove Tutto è A Metà, scritto insieme a Giacomo Gensini nel 2017 (edito da Mondadori).

Ad annunciare Morrison era stato lo stesso Zampaglione con entusiasmo: “È una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Racconterò il confronto tra due musicisti… Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. È stata una bellissima avventura con un team di produzione eccezionale”.