Il nuovo film di Federico Zampaglione ha un titolo e una data di inizio delle riprese. La nuova pellicola del leader dei Tiromancino sarà Morrison e dal 2 novembre potranno iniziare le riprese sul set.

Lo comunica ai fan lo stesso Federico Zampaglione con un post sulle pagine social dei Tiromancino. Morrison è un film tratto dal libro Dove Tutto È A Metà che lui stesso ha scritto nel 2017 per Mondadori con Giacomo Gensini.

Morrison ripercorrerà gli episodi fondamentali del libro, raccontando una storia di vita con amicizia e sentimenti ma anche sogni che avranno come sfondo il mondo della musica. Federico Zampaglione ha dato qualche anticipazione anche a proposito dei protagonisti del suo nuovo film.

I personaggi principali saranno due musicisti impegnati in un continuo confronto. Il primo si chiama Lodo ed è un giovane artista pieno di grandi sogni da condividere con la sua band; il secondo è Libero e rappresenta la popstar in attesa del rilancio.

Federico Zampaglione parla di Morrison come di una nuova avventura con un team eccezionale alle spalle che lavorerà insieme sul set dal lunedì 2 novembre. Il film arriverà nelle sale probabilmente nel 2021 ma è troppo presto per ipotizzare date ufficiali.

Lunedì 2 novembre iniziano le riprese del mio nuovo film 📽 MORRISON. tratto dal libro Dove Tutto È A Metà che scrissi nel 2017 per @librimondadori con #giacomogensini. Una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Racconterò il confronto tra due musicisti… Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. Sarà una nuova avventura con un team di produzione eccezionale”.