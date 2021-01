Arrivano nuove informazioni molto interessanti per gli utenti che in questo momento si ritrovano ancora con un Huawei Mate 10 Lite, considerando il fatto che il produttore ha avviato ufficialmente la distribuzione di un nuovo aggiornamento per il dispositivo. In attesa di capire se sia qualcosa che possiamo associare a quanto riportato il mese scorso, in relazione alla patch di luglio 2020, oggi 4 gennaio diventa molto importante comprendere cosa possiamo aspettarci dal pacchetto software.

Un aggiornamento per aprire il 2020 con Huawei Mate 10 Lite

In particolare, alcune informazioni interessanti su Huawei Mate 10 Lite ci arrivano in queste ore da Reddit, con cui potremo mettere a fuoco il pacchetto software in questione grazie ad una testimonianza diretta. In particolare, tramite la fonte possiamo parlare di un nuovo aggiornamento software in Europa con EMUI 8 che pare essere arrivata alla versione 8.0.0.360, mentre la dimensione del pacchetto software è di quelle significative, visto che siamo arrivati addirittura a 3.04 GB.

Questo upgrade, sostanzialmente software introduce in primis una nuova patch di sicurezza che migliora il sistema e consente un passo in avanti a proposito delle prestazioni del dispositivo. Non lasciatevi ingannare dal peso significativo dell’aggiornamento concepito in questo caso per Huawei Mate 10. Considerando il fatto che da tempo il produttore asiatico non garantiva supporto software al prodotto, è normale che il cumulo determini una situazione di questo tipo. Lo abbiamo visto anche con altri device in questo periodo. Insomma, tutto nella norma.

In attesa delle prime segnalazioni anche da parte degli utenti italiani, non esitate a commentare l’articolo di oggi nel caso in cui abbiate avuto la possibilità di testar il nuovo aggiornamento per Huawei Mate 10 Lite, alla luce di un intervento molto atteso dal pubblico in questi mesi. Solo così capiremo se siamo andati oltre i soliti interventi di routine.