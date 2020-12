Arrivano dopo una lunga attesa alcune indicazioni particolarmente incoraggianti per coloro che al momento si ritrovano con un Huawei Mate 10 Lite. Proprio quando tutti davano per scontato l’abbandono dello smartphone, in termini di sviluppo software, occorre prendere atto del rilascio di un nuovo aggiornamento. Insomma, dopo le ultime informazioni condivise sul nostro magazine per il device che è stato commercializzato più di tre anni fa, possiamo nuovamente parlarvi di un upgrade interessante.

Il nuovo aggiornamento per Huawei Mate 10 Lite a dicembre 2020

Sostanzialmente, a distanza di un anno dall’ultimo rilascio su larga scala, possiamo analizzare il nuovo aggiornamento messo a disposizione dei possessori di un Huawei Mate 10 Lite. Secondo quanto riportato da Huawei Update, la società cinese ha iniziato a distribuire la patch di luglio 2020. Stando alle informazioni che sono state fornite con il changelog ufficiale, al momento possiamo dare per scontati importanti miglioramenti su Smart charge e per l’assistente Huawei.

Come spesso avviene in questi casi, il nuovo aggiornamento per Huawei Mate 10 Lite dovrebbe essere attualmente disponibile solo in Cina, ma a stretto giro avremo modo di toccarlo con mano anche in Italia e nel resto d’Europa. A proposito dell’assistente del colosso cinese, la patch di luglio aggiunge l’app HUAWEI Assistant alla schermata Start, con cui potremo avere a disposizione i cosiddetti promemoria intelligenti, notizie personalizzate e altri contenuti rilevanti per gli utenti.

Occhio anche alla questione autonomia, considerando il fatto che il pacchetto software per Huawei Mate 10 Lite aggiunge la funzione di risparmio energetico intelligente. In questo modo, dovremmo limitare i danni dal punto di vista dell’invecchiamento della batteria. Staremo a vedere se, una volta arrivato l’aggiornamento in Italia, verranno a galla ulteriori novità che potrebbero fare la differenza agli occhi di coloro che si ritrovano con lo smartphone Android 2017. Cosa ne pensate di questo rilascio?