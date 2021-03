Ci siamo lasciati alle spalle un paio di mesi in cui c’è stata la distribuzione di tantissimi aggiornamenti software da parte di Huawei, comprese alcune patch che hanno investito il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite. Come sempre avviene in questi casi, è possibile che alcuni firmware abbiano un impatto non proprio in linea con le aspettative degli utenti. Oggi 7 marzo intendo raccontarvi proprio un episodio di questo tipo, in merito ad un device ancora molto popolare in Italia, nonostante sia stato lanciato sul mercato più di due anni fa.

Gli ultimi problemi per Huawei Mate 10 Lite a marzo post aggiornamento

Situazione da monitorare con attenzione dopo la patch di cui vi abbiamo parlato alcune settimane fa. Una delle ultime patch per Huawei Mate 10 Lite, infatti, ha portato ad un bug non così isolato. Mi riferisco all’incapacità del device di riconoscere l’impronta digitale dell’utente per sbloccare lo schermo. Non è la prima volta che un aggiornamento comporti un malfunzionamento del genere e, purtroppo, non sarà nemmeno l’ultima. In questo caso, tuttavia, abbiamo una replica ufficiale da parte dell’assistenza che potrebbe venire incontro alle esigenze del pubblico:

“Ti consigliamo di riavviare il telefono. Se anche riavviando il telefono, l’anomalia persiste, ti consigliamo di fare così: vai su Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset di tutte le impostazioni. Se l’anomalia dovesse ancora persistere, procedi con il backup dei dati e il reset del telefono. Se anche in questo modo la situazione non dovesse risolversi, dovrai effettuare un backup dei dati per poi rivolgerti ad uno dei nostri centri assistenza che puoi trovare tramite questo link: https://consumer.huawei.com/it/support/service-center/“.

Dunque, fate molta attenzione a questo bug, al di là del fatto che possiate essere in possesso di un Huawei Mate 10 Lite o di qualsiasi altro prodotto del colosso cinese. Il bug descritto oggi, infatti, periodicamente si affaccia sulla scena dopo alcuni upgrade. Anche a voi è capitato? Come avete risolto?