Sembrano essere davvero molto diffusi i problemi TIM di oggi 4 gennaio, con un potenziale down che a quanto pare investe la rete, la linea, ma anche l’assistenza. In sostanza, ci sono testimonianze secondo le quali non funziona nulla dalle 8 di questa mattina. Si tratta di una situazione che presenta delle differenze sostanziali rispetto all’ultimo disservizio che abbiamo preso in esame sulle nostre pagine non molto tempo fa, in quanto in quel caso ci siamo concentrati su una regione specifica come la Valle d’Aosta.

Cosa sappiamo sui problemi TIM di oggi 4 gennaio: tra rete, linea e assistenza

Dunque, un malfunzionamento che investe diversi ambiti. I problemi TIM di oggi 4 gennaio, infatti, pare che in alcuni casi si rivolgano indistintamente su rete e linea, colpendo in questo sia la normale connessione, sia la telefonia. Su Down Detector potrete ricevere aggiornamenti in tempo reale sull’andamento di questo disservizio, sperando che dalla compagnia telefonica arrivino nel più breve tempo possibile comunicazioni ufficiali in grado di far luce su quanto avviene in questi minuti.

Provando ad esaminare più da vicino alcuni commenti, sembrerebbe che i problemi TIM di inizio 2021 si concentrino soprattutto in Lombardia, andando ben oltre la provincia di Milano. Tuttavia, segnalazioni sporadiche su rete, linea e assistenza arrivano anche da altre aree del Paese. Dunque, non me la sento per ora di geolocalizzare la questione, anche se un trend parziale sotto questo punto di vista sembra esserci. Vi terrò aggiornati anche in questo senso.

Aggiornamento ore 9:42. Continuo a raccogliere segnalazioni di utenti che riscontrano problemi TIM. Confermo che buona parte delle lamentele arrivino da zona Milano. Qualcuno aveva detto di essersi messo in contatto con l’assistenza e che il disservizio sarebbe rientrato entro le 9.30, ma al momento non si hanno evidenze in questo senso. Fateci sapere nei commenti se la situazione stia migliorando o meno.