In questo mercoledì 16 dicembre si stanno verificando problemi TIM in un’area geografica specifica del nostro paese, a nord. In particolar modo sembrerebbe essere solo la Valle d’Aosta la regione italiana interessata dalle anomalie con il servizio di connessione internet che non funziona a dovere. Al contrario, le chiamate voce non avrebbero subito alcun arresto per il momento.

Il servizio Downdetector registra centinaia di segnalazioni al momento di questa pubblicazione, tutte riferite alla connessione internet dell’operatore. Effettuando un’analisi delle testimonianze di chi ha difficoltà appunto, appare evidente che il down non sia diffuso a tutto il paese, semmai alla sola regione della Valle d’Aosta dove la navigazione via web sembra essere completamente interrotta dall’inizio di questo pomeriggio, in particolare dalle ore 15:00 circa.

Raccogliamo, in riferimento ai problemi TIM odierni, anche una testimonianza social che conferma la precisa localizzazione dei malfunzionamenti. Il servizio più veloce e innovativo della fibra sarebbe appunto quello in difficoltà in queste ore. Almeno fino al momento di questa pubblicazione, non ci sono riscontri ufficiali dell’operatore mobile in merito alla vera natura delle anomalie e neppure sui tempi e modi per un ritorno alla normalità.

Aggiornamento 16:30 – Di seguito un tweet che testimonia i problemi TIM in Valle d’Aosta di queste ore. Le segnalazioni di anomalie continuano ad aumentare e riguardano sempre il servizio di connessione internet e non quello voce. Per assistenza specializzata in questo momento è possibile contattare il numero 187. Contemporaneamente si potrà tentare la strada dell’assistenza social attraverso il team Twitter dell’operatore.

@TIM_Official Si è verificata un'interruzione FIBRA ad Aosta. Per favore controllalo. Non possiamo lavorare. — Kamil Tamiola, PhD (@KamilTamiola) December 16, 2020

Aggiornamento 16:35 – Dispiace constatare che i problemi TIM non solo continuano in questo pomeriggio con focus soprattutto nella città di Aosta: inoltre questi non stanno riguardando più solo il servizio di connessione internet ma anche quello voce. Come raccontato anche nel seguente tweet, i numeri dell’operatore non sono per nulla raggiungibili. I malfunzionamenti insomma sono ancora più seri di quanto analizzato in un primo momento.