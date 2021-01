Uno strano bug viene segnalato da venerdì 1 gennaio da parte dell’utenza in possesso di un Samsung Galaxy, almeno per quanto riguarda coloro che hanno avuto modo di installare l’aggiornamento One UI 3.0. Senza girarci troppo intorno, vi dico che si tratta della batteria. Perché se da un lato per alcuni device determinate anomalie sono state risolte, come abbiamo avuto modo di osservare alcune settimane fa con il Samsung Galaxy Note 10, c’è un problema comune a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di effettuare l’upgrade.

L’ultimo problema per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento One UI 3.0

L’anomalia che ha investito i Samsung Galaxy ad inizio 2021 con l’aggiornamento One UI 3.0, riguardante appunto la batteria, è stato analizzato proprio in queste ore da SamMobile. Sostanzialmente, non stiamo parlando dell’autonomia dei singoli device, anche perché fino al termine del 2020 non abbiamo riscontrato bug o problemi importanti con questi aggiornamenti. Tuttavia, da alcuni giorni a questa parte un malfunzionamento da mettere in evidenza ci sarebbe.

Tutti i Samsung Galaxy che sono stati aggiornati alla versione finale di Android 11 e One UI 3.0 stanno palesando uno strano bug, considerando il fatto che non mostrano le statistiche della batteria. Fenomeno riscontrato proprio dallo scoccare della mezzanotte del 1 gennaio. Dunque, in questi giorni non vedrete alcuna statistica della batteria nella sezione “Impostazioni”, “Stato del dispositivo”. Per provare a risolvere il bug, in attesa di un aggiornamento dedicato, provate a seguire questa procedura qui di seguito.

Con il vostro Samsung Galaxy, aprite l’app Impostazioni sul telefono, quindi accedete al sottomenu App. A questo punto, selezionate la piccola icona accanto al testo “Le tue app” e abilitate l’opzione “Mostra app di sistema” e premi OK. Dovrete dunque scorrere verso il basso fino a trovare l’app Samsung Device Health Manager Service nell’elenco, per poi selezionarla. Qui, recatevi nel sottomenu Archiviazione premendo “Cancella dati” in basso. Ora funziona tutto?