Arrivano indicazioni senza ombra di dubbio sorprendenti per Huawei P8 Lite in queste ore. Ad oltre quattro anni di distanza dal suo esordio sul mercato, infatti, lo smartphone Android sta ricevendo ad inizio 2021 un nuovo aggiornamento software che dobbiamo prendere in esame con grande attenzione. Siamo dunque su un altro livello rispetto a quanto riportato a fine 2020, quando vi ho fornito qualche dritta nel tentativo di migliorare l’esperienza di un modello che ha fatto la storia qui da noi.

Cosa contiene l’aggiornamento 410 per Huawei P8 Lite ad inizio 2021

Cosa dobbiamo aspettarci da un device come il cosiddetto Huawei P8 Lite dopo l’aggiornamento 410? Le informazioni fornite da Huawei Update sono abbastanza generiche per ora, ma allo stesso tempo ricche di significato. Raramente, infatti, il produttore asiatico ha garantito il supporto software ad un suo dispositivo così a lungo. A maggior ragione se pensiamo che non stiamo certo parlando di un top di gamma. Dunque, ci sono tanti spunti d’interesse dietro le notizie trapelate oggi 2 gennaio sulla questione.

Fondamentalmente, si tratta di un pacchetto software dal peso superiore ai 2 GB. Lo stesso che il produttore asiatico ha reso disponibile agli utenti in possesso di altri smartphone datati. Dunque, il tutto rientra in un’iniziativa di più ampio respiro, riscontrata ad esempio coi vari Mate 9 e P10 Plus. L’ultimo pacchetto software pensato per il tanto apprezzato Huawei P8 Lite viene fornito con il firmare 8.0.0.410, mentre la dimensione del nuovo aggiornamento arriva come accennato a 2,72 GB.

Il changelog, formalmente, ci parla solo della patch di sicurezza riguardante il mese di settembre, oltre alle solite migliorie generiche inerenti le prestazioni dello smartphone. Tuttavia, il peso dell’aggiornamento per Huawei P8 Lite, di poco inferiore ai 3 GB, potrebbe riservarci qualche sorpresa extra. Pochi giorni e ne sapremo di più. Cosa vi aspettate da questo nuovo rilascio?