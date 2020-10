Nel corso dei mesi e degli anni potrebbero essere riscontrati problemi per quanto concerne il corretto funzionamento della connessione 4G a bordo di modelli non più “giovanissimi”, come nel caso dei vari Huawei P10, P9 e P8 Lite. Situazione che a quanto pare è tutt’altro che marginale a fine 2020, almeno stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Difficilmente avremo aggiornamenti software importanti, come quello trattato nella giornata di ieri a proposito di Huawei Mate 20 con il nuovo pacchetto EMUI 11, ma qualche dritta si può ugualmente fornire.

Come affrontare problemi con il 4G per Huawei P10, P9 e P8 Lite

In particolare, ci sono utenti secondo cui da alcuni giorni la connessione di rete è fissa su “H”. Nella sezione della scelta da relativa alla tipologia di rete da usare, il device di riferimento vede solo le opzioni relative al 2G, o al massimo al 3G. Il 4G, dunque, non si vede più. Indipendentemente dal fatto che si parli di Huawei P10, P9 o P8 Lite, gli stessi utenti affermano di aver chiamato il proprio gestore di rete, la cui assistenza non trova problemi in merito al corretto funzionamento della SIM. Al contempo, provando a mettere la scheda a bordo di un altro telefono, tutto funziona regolarmente. Questa la replica di Huawei:

“Ti suggeriamo di eseguire anche la prova inversa, ovvero inserire una sim differente dalla tua e verificare se il 4G.In alternativa prova a ripristinare le impostazioni di rete del tuo smartphone, accedendo ad Impostazioni > Sistema > Reset > Reset impostazioni di Rete > ok“.

Dunque, se disponete di un Huawei P10, P9 o P8 Lite, ma più in generale di device del produttore asiatico non più di ultimo grido, analizzate con grande attenzione queste dritte, in quanto i commenti degli utenti evidenziano l’efficacia di queste istruzioni.