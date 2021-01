Il nuovo cashback 2021 parte oggi 1 gennaio e sono in molti a chiedersi se Google Pay rientri finalmente tra i metodi di pagamento per il programma di Stato pensato per limitare l’uso dei contati. Allo scoccare della mezzanotte, la prima finestra del cosiddetto cashback di Natale si è inesorabilmente chiusa ma se ne è riaperta immediatamente la successiva che ci accompagnerà per ben un semestre. fino a giugno prossimo.

Dopo aver già fornito un doveroso approfondimento sul nuovo cashback 2021, va anche chiarito che si attende un corposo cambiamento in arrivo per l’edizione in partenza proprio in queste ore. In pratica, tra i metodi di pagamento supportati per gli acquisti che concorrono al noto rimborso del 10% , dovrebbe giungere anche Google Pay. La tecnologia contactless sviluppata dal colosso di Mountain View è difatti la preferita da molti italiani che pagano le loro spese con il solo ausilio dello smartphone o di uno smartwatch, dopo aver attivato appunto le proprie carte associate all’account Google. Per questo motivo, la possibilità di utilizzare anche questo strumento all’interno del programma di Governo resta una tappa fondamentale annunciata pure nell’app IO per il 2021. Peccato che ciò non significhi affatto che la novità sia attiva già da oggi 1 gennaio, come ufficializzato anche nel seguente cinguettio.

no, verrà data adeguata comunicazione quando saranno considerate valide le transazioni anche tramite Google Pay. Grazie. — IO, l'app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 31, 2020

Il nuovo cashback 2021 valido per il semestre gennaio-giugno prevede l’introduzione del metodo di pagamento Google Pay ma non da oggi stesso 1 gennaio. Come sottolineato dal team social Twitter dell’app IO, si dovrà attendere ancora prima che le transazioni specifiche vengano considerate valide proprio ai fini del conteggio del rimborso del nuovo periodo. I tempi esatti per l’integrazione della novità non sono noti ma almeno c’è la certezza che verrà data l’adeguata pubblicità proprio alla novità, non appena confermata. Per il momento, non resterà altro da fare che effettuare acquisti con vecchie e nuove carte di credito/debito valide per il programma.