Da svariate ore, più esattamente da ieri 1 aprile, non funziona l’app IO correttamente, almeno per alcuni clienti che accedono allo strumento per visualizzare il loro Green Pass. Ci sono anomalie diffuse che vanno comprese, anche grazie ad un feedback ufficiale fornito dal team social abbinato al tool.

Cosa sta succedendo?

Non sono poche le testimonianze di chi, proprio da ieri 1 aprile, segnala come l’app IO non funziona nella sezione relativa proprio al Green Pass personale. Il certificato verde risulta anche scaduto o revocato, ma a torto, vista la sua validità ancora in corso. In molti potrebbero dunque pensare che l’anomalia riguardi l’applicazione di servizio pubblica: tuttavia gli errori sarebbero riconducibili ad altro.

Nel tweet presente al termine dell’articolo, è presente un feedback del team social Twitter dell’app IO. Ebbene, quest’ultimo ha chiarito che l’app IO non presenta alcun problema tecnico per il momento. Semmai, il fatto che alcuni non riescano più a visualizzare il Green Pass perché questo risulta scaduto o revocato è riconducibile alla piattaforma del Ministero della Salute che emette proprio i certificati verdi. Come a dire che gli errori relativi ai certificati verdi non possono dipendere da IO, semmai dal canale che li emette e trasmette a monte.

Cosa fare in caso di problemi

Come comportarsi dunque se non funziona l’app IO in merito alla sezione dedicata al Green Pass? L’unica cosa da fare è quella di rivolgersi ai canali di assistenza indicati sulla piattaforma del Ministero della Salute. Il numero da tenere in considerazione è 1500, attivo tutta la settimana e 24 ore su 24. Specificando la propria situazione all’operatore che risponderà al canale di supporto, le difficoltà riscontrate nelle ultime ore dovrebbero essere superate senza particolari problemi e si spera anche in tempi abbastanza celeri.

Continua a leggere su optimagazine.com