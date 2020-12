L’anno nuovo è finalmente alle porte e, con i vaccini anti COVID-19 in circolazione, si spera che possa portare maggior tranquillità dopo un 2020 decisamente peculiare. Lo sa bene Google, che per salutare questi 365 giorni ha ben pensato di omaggiare i suoi clienti su Google Play Store. Mentre in rete impazzano le offerte delle festività invernali tra i vari rivenditori o sugli store digitali delle principali aziende videoludiche – pensiamo a quelli, golosissimi, attivi su PlayStation Store per PS4 e PS5 -, il colosso di Mountain View ha infatti messo a disposizione ricchi doni per tutti gli utenti Android.

Più nello specifico, Big G ha reso disponibili tra le pagine virtuali di Google Play Store ben 29 applicazioni, giochi e pacchetti di icone per smartphone Android da poter mettere in download a titolo del tutto gratuito per un periodo di tempo limitato. E, per l’appunto, per augurare a tutti un buon anno nuovo. A seguire, la lista completa così come segnalata sulle pagine del portale Android Police.

Applicazioni

Password Manager Pro

Astronomy Events with Push

secret letter pro – (Ad-free)

TVS player (w chromecast): organized IPTV player

Screen On – Keep Screen awake – Keep Screen ON

Tɪɴʏ Tᴇxᴛ Keyboard

Upside Down Text Keyboard

Giochi

Chess Art for Kids (No Ads) – Bagatur Engine

Monkey GO Happy

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Animal Camp – Healing Resort

Atonement – Dungeon of the Seven Deadly Sins

Cat Forest : Healing Camp

Glidey – Minimal puzzle game

A-2481

Dementia: Book of the Dead

Descent: Death Valley HD

Paranormal Territory

Paranormal Territory 2

The Lost Lands: Dinosaur Hunter

Pacchetti di icone e personalizzazione

BOLT Icon Pack

iLOOK Icon pack UX THEME

MIUI Icon Pack PRO

Pixel Pie DARK Icon Pack

ONE UI DARK Icon Pack : S10

Pixel Pie Icon Pack

Precise : Minimal Icon Pack

Recticons – Icon Pack

Video Live Wallpaper – Video Wallpaper Maker

Sempre su Google Play Store troviamo poi diverse app in offerta per Capodanno, in particolare videogame. Tra i più famosi, segnaliamo The Inner World, ATOM RPG, Lovecraft’s Untold Stories e Age of History II Europe.