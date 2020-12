Quando arriverà il rimborso del cashback di Stato valido per dicembre 2020, ossia il primo periodo dell’iniziativa del Governo per limitare l’utilizzo di contanti? Come già anticipato in un precedente approfondimento, il rimborso giungerà solo al termine del mese corrente e dunque dopo che saranno effettuati tutti i calcoli per il conteggio delle somme dovute agli italiani. Oggi 30 dicembre, otteniamo delle notizie più precise intorno alla tempistica, grazie a quanto riferito attraverso l’account Twitter dell’app IO.

Il calcolo definitivo delle transazioni valide per il rimborso verrà effettuato entro 10 giorni dalla fine del primo periodo del cashback di Stato. Con un rapido conteggio possiamo dunque dire che l’accredito della somma dovuta sull’IBAN indicato nel programma non potrà avvenire prima del 10 gennaio. A partire dunque dalla metà del primo mese dell’anno, gli italiani che hanno aderito all’iniziativa di Governo dovrebbero appunto vedersi accreditato l’importo pari al 10% di quanto speso per acquisti con carte di credito o altri metodi di pagamento digitali.

A parte gli utlimi dettagli sui tempi per il rimborso del cashback di Stato va anche detto che, entro domani 31 dicembre, scade il termine ultimo per inserire il proprio IBAN nell’app IO e dunque ricevere poi successivamente sul conto indicato la somma spettante. Il programma partito lo scorso 8 dicembre prevedeva in effetti, in un primo momento, anche solo l’indicazione di uno o più metodi di pagamento personali per gli acquisti. L’inserimento dei dettagli sul proprio conto poteva anche aspettare ma per l’ultimo giorno dell’anno è fissata la scadenza limite per fornire tutte le informazioni necessarie. Se non si procederà a riportare gli estremi del proprio IBAN appunto entro la mezzanotte di Capodanno, nonostante il raggiungimento della quota delle famose 10 transazioni per l’attivazione del cashback, nessun importo verrà riconosciuto. Niente paura tuttavia, per chi non ha effettuato ancora l’operazione. I passaggi sono semplici e veloci all’interno dell’app IO ufficiale, nella specifica sezione “Portafoglio”.