Sono in tanti a chiedersi quando arriverà il primo rimborso del cashback di Stato nonostante il programma sia appena iniziato lo scorso 8 dicembre. Gli italiani hanno iniziato ad accumulare credito visibile nell’app IO dopo i primi acquisti effettuati negli scorsi giorni ma dovranno aspettare qualche settimana prima di vedere il primo risarcimento sul conto IBAN associato all’iniziativa.

Ripassiamo le regole del cashback. Intanto va detto che è in corso solo il primo dei periodi del programma voluto dal Governo per aumentare il numero di pagamenti elettronici al posto del contante. Proprio il periodo in atto durerà fino al prossimo 31 dicembre. Entro questa data, i consumatori dovranno aver effettuato almeno 10 transazioni: queste daranno diritto ad un rimborso del 10% di quanto speso ma per un importo massimo di 150 euro.

Proprio il primo rimborso del cashback di Stato non arriverà prima della prima parte di gennaio. Come già evidenziato, dovrà concludersi il primo periodo del programma per vedere accreditate le cifre spettanti sul proprio conto bancario. Successivamente, si potrà decidere di continuare a partecipare al programma per tutto il 2021 e anche oltre. In effetti, fatta eccezione per la prima tranche inaugurale di questo dicembre (della durata di meno di 1 mese appunto), gli altri periodi dureranno interi semestri. Il primo partirà il 1 gennaio per concludersi il 30 giugno, il secondo avrà il via il 1 luglio per terminare il 31 dicembre 2021 e infine l’ultimo avrà luogo dal 1 gennaio 2022 fino al successivo 30 giugno.

In tutti i casi sopra elencati, il rimborso del cashback di Stato arriverà solo al termine del periodo di accumulo del programma. Quest’ultima regola sarà sempre valida così come i consumatori potranno decidere in qualsiasi momento di cancellare la personale iscrizione e non ottenere più alcun risarcimento. Solo le somme e accumulate fino a quel momento dovranno essere elargite di diritto.