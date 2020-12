Quali sono le migliori smartband del 2020? I pratici e funzionali fitness tracker sono stati gli indiscussi protagonisti dei regali di Natale. I braccialetti sono stati donati ad incalliti sportivi ma anche a chi, magari, per il prossimo anno ha intenzione di tenersi più in forma anche solo per il proprio benessere. Nella top 3 delle soluzioni sulle quali vale puntare ancora alla fine di questo anno ci sono senz’altro la Xiaomi Mi Band 5, la Honor Band 5 e infine la Huawei Band 4 Pro.

Xiaomi Mi Band 5

Senz’altro è il fitness tracker preferito dalla nostra redazione nella classifica delle migliori smartband del 2020. Il motivo è presto detto: la soluzione offre un rapporto qualità/prezzo impareggiabile. Per circa 32 euro in questo momento, è possibile puntare su un accessorio completo e funzionale. Rispetto alla Band 4 dello stesso produttore Xiaomi del 2019, sono stati aggiunte molteplici attività di allenamento (persino il vogatore e lo yoga), c’è la possibilità di monitorare i cicli per la fertilità delle donne e ancora l’indice PAI sempre sotto osservazione fornisce importanti informazioni sul benessere personale. Altro plus è ancora la procedura di ricarica con aggancio magnetico e un’autonomia, in media, non inferiore alle 2 settimane. Peccato solo per la mancanza del modulo NFC nella versione globale dell’accessorio (presente invece in quella cinese).

Honor Band 5

Potremmo parlare praticamente di un ex aequo tra la Xiaomi Mi Band 5 e la Honor Band 5 al primo posto della classifica per la fondamentale corrispondenza delle specifiche tecniche dei 2 dispositivi. Le modalità di allenamento, anche in questo caso, sono molteplici e l’impermeabilità consente pure sessioni in piscina: ancora, il cardiofrequenzimetro fornisce un monitoraggio costante dello stato di salute. Rispetto al modello rivale possiamo dire che il design dell’accessorio è un po’ più ricercato ma si tratta naturalmente di gusti personali. Per finire va pure detto che questo modello ha la funzione di saturimetro per monitorare il livello di ossigeno nel sangue e il modulo NFC per i pagamenti. Peccato supporti solo Alipay, dunque non ha valore praticamente in Italia.

Huawei Band 4 Pro

Tra le migliori smartband 2020 vale la pena puntare anche sulla Huawei Band 4 Pro. A patto che si voglia spendere qualche euro in più rispetto ai due modelli precedenti, si può puntare su questo dispositivo per l’ottima funzione di monitoraggio del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Altro punto a favore, per finire, è l’ottima app Huawei Health con la quale il braccialetto si integra per il monitoraggio del benessere fisico.