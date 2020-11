Doc Nelle tue Mani non va in onda oggi, 26 novembre. Questo sarà il primo giovedì senza Luca Argentero e il suo Andrea Fanti ma anche il primo senza tutti i dottori che in questi mesi ci hanno tenuto compagnia portando a casa il 30% di share, e oltre, con le loro storie, i casi che hanno seguito e gli intrecci romantici che via via si sono palesati nel corso degli episodi. Oggi inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa della messa in onda della seconda stagione che, sicuramente, non andrà in scena prima del prossimo autunno.

Il finale della prima stagione è andato in onda la scorsa settimana rendendo Andrea Fanti di nuovo un uomo libero e, sicuramente, un uomo leggero dall’ombra di un peccato commesso che poteva aver messo a rischio la vita di diversi pazienti, compresa quella del figlio dell’uomo che poi gli ha sparato facendogli perdere la memoria.

Andrea Fanti ha quindi salvato, con l’aiuto di Giulia, l’ex moglie Agnese, ha chiesto alla sua ex fidanzata di rimanere al suo fianco in ospedale e poi ha deciso di rimettersi in carreggiata per recuperare il tempo perso in scoperte scientifiche e ricerche mediche in questi anni dimenticati. Cos’altro possiamo aspettarci da lui? La carne al fuoco per Doc Nelle tue Mani 2 di sicuro non manca.

Ciliegina sulla torta saranno gli specializzandi: Riccardo ed Alba rimarranno insieme, da fidanzati, in corsia, e lo stesso faranno Gabriel ed Elena dopo che il primo ha deciso di rinunciare ai suoi progetti iniziali. Inutile dire che i loro rapporti sono ancora in bilico e tutto può cambiare, ma in che direzione? Rimane appeso anche il destino di Lorenzo Lazzarini che dopo aver salvato Andrea ha deciso di prendere un periodo di pausa per rimettere in sesto i pezzi, lo rivedremo nella serie?