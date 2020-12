Occorre prendere atto che siano in corso problemi Digi Mobil oggi 29 dicembre. L’operatore virtuale, che sta cercando di guadagnarsi uno spazio anche sul mercato italiano, deve fare i conti con una rete che non funziona da un paio d’ore a questa parte. Le segnalazioni ci sono e non vanno sottovalutate, al punto che in queste ore i tecnici stanno lavorando per risolvere il malfunzionamento nel più breve tempo possibile. Dunque, stiamo affrontando una giornata complicata per l’utenza in questione.

Del resto, lo potremmo definire il martedì nero per gli operatori virtuali, dopo le accuse sulla sicurezza che sono piovute su ho. Mobile tra ieri ed oggi. Per quanto riguarda i problemi Digi Mobil, gli utenti hanno apprezzato una comunicazione ufficiale con cui l’operatore ha confermato pubblicamente il malfunzionamento, assicurando che il ticket sia stato immediatamente messo in elaborazione. Dunque, in linea teorica tutti dovrebbero tornare online a stretto giro, secondo quanto è stato annunciato.

I problemi Digi Mobil e le tempistiche per la rete che non funziona

Quanto dovremo attendere prima che i problemi Digi Mobile vengano risolti? Il post Facebook, relativo alla comunicazione in questione, risale a più di due ore fa. L’operatore ha fatto sapere che nel giro di un’ora il disservizio sarebbe rientrato. Facendo due più due, è facile immaginare che il disservizio dovrebbe rientrare a momenti, ma considerando il fatto che alcuni utenti in questi minuti riscontrano ancora anomalie, è giusto esaminare la questione.

Nel frattempo, qualora abbiate riscontrato disservizi o la risoluzione dei problemi Digi Mobile, non esitate a commentare l’articolo qui di seguito. In questo modo sapremo se la rete ora funziona e se ci sono ulteriori anomalie che dobbiamo prendere in esame per il pubblico italiano oggi 29 dicembre. Come vanno le cose questo pomeriggio?